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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, Porto ile temaslar sürüyor: oyuncuyla tam anlaşma sağlandıktan sonra Gimenez transferinin tamamlanması için ne eksik?

AC Milan
S. Gimenez
FC Porto
Transfers

Gimenez, Porto yolunda: transfer kısa süre içinde çözülebilir. İşte neye bağlı olduğu

Milanello’da gülümsemeler ve şarkılar. Milan’ın kadro dışı bırakma kararıyla gözden çıkarılmalarına rağmen, Gimenez ve Fofana Instagram hikâyelerinde, antrenman seansının sonunda gülümseyerek toplu halde çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Meksikalı forvet, Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere’ye karşı yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattı ve artık yeniden başlamaya hazır hissediyor. Milan’dan farklı bir formayla.

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  • İyimserlik

    Gimenez, son günlerde Porto’nun kendisine verdiği hislerden kesinlikle memnun kaldığı ve mutlu olduğu için yeniden gülmeye başladı. Zor bir dönemin ve tek bir golün bile olmadığı sürecin ardından Portekiz kulübü onun için bir güven aşısı oldu. Milan ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına dair iyimserlik hem oyuncuda hem de Portekiz şampiyonlarında çok yüksek.

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  • Sürekli temaslar

    Lazio, Pinamonti için Sassuolo ile yaklaşık 12 milyon euroya anlaşmayı tamamladı ve fiilen Santiago Gimenez yarışından çekildi. Porto ise şu aşamada eski Feyenoord oyuncusuna ulaşma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda ve bu nedenle, ilk teklifin (15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama) yetersiz bulunmasının ardından Milan ile yeniden temas kurdu.

  • EKSİK OLAN NE

    Önümüzdeki saatlerde Porto ile Milan, ortak hedef olan bir anlaşmaya varmak için yeniden görüşecek; buna talep ile beklentinin ortasında bir noktada uzlaşmak da dahil. Eksik olan şey, hem satın alma zorunluluğunu doğurabilecek şartlar hem de transferin nihai bedeli konusunda anlaşma sağlanması. Bunlar tam olarak detay sayılmaz, hatta neredeyse pazarlığın tüm temelini oluşturuyor. Gimenez ise kendi cephesinde, Porto’ya gitmek için bastırıyor; oyuncunun Porto ile bonuslara ek olarak bir sezon için 2,5 milyonluk anlaşması bulunuyor.


    Satın alma opsiyonunda 20 milyon euroya kesin anlaşmanın gelebileceği yönünde bir his var.

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