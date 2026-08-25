Önümüzdeki saatlerde Porto ile Milan, ortak hedef olan bir anlaşmaya varmak için yeniden görüşecek; buna talep ile beklentinin ortasında bir noktada uzlaşmak da dahil. Eksik olan şey, hem satın alma zorunluluğunu doğurabilecek şartlar hem de transferin nihai bedeli konusunda anlaşma sağlanması. Bunlar tam olarak detay sayılmaz, hatta neredeyse pazarlığın tüm temelini oluşturuyor. Gimenez ise kendi cephesinde, Porto’ya gitmek için bastırıyor; oyuncunun Porto ile bonuslara ek olarak bir sezon için 2,5 milyonluk anlaşması bulunuyor.





Satın alma opsiyonunda 20 milyon euroya kesin anlaşmanın gelebileceği yönünde bir his var.