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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan-Porto: Gimenez için dur-kalk, görüşmeler kesildi, ardından temaslar yeniden başladı

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez

Portekiz'den gelen haberlere göre Meksikalı forvetin transferine yönelik görüşmelerde ani bir yavaşlama yaşandı.

Porto'da Santiago Giménez dosyası şu an için beklemede. Meksikalı golcü, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve şimdi geleceğinin netleşmesini bekliyor. Milan, Porto'nun ilk teklifini reddetti. Portekiz ekibi oyuncuyu 15 milyon euro satın alma opsiyonlu, bedelsiz kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu; bu opsiyon ise belirli bireysel hedeflere ulaşılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşecekti.


Teklif, bunu yetersiz bulan Milan'ı ikna etmedi. İtalyan kulübü ise 20 ila 25 milyon euro arasında kesin satın alma opsiyonuyla birlikte ücretli bir kiralama hedefliyor. Bu formül, Feyenoord'dan yaklaşık 32 milyon euroya transfer edilen Giménez'in satışından doğacak ekonomik zararı mümkün olduğunca sınırlamak için düşünülüyor.

  • Görüşmeler kesildi

    AC Milan'ın reddi böylece, en azından şimdilik, Porto seçeneğini soğuttu. O JogoPortekiz kulübünün görüşmeleri durdurduğunu ve çarşamba günü Meksikalı golcü cephesinde herhangi bir gelişme yaşanmadığını aktarıyor. André Villas-Boas liderliğindeki yönetimin bu nedenle transfer piyasasında alternatifleri yoklamaya şimdiden başladığı belirtiliyor; hedef, Francesco Farioli'ye mümkün olan en kısa sürede yeni bir santrfor teslim etmek.

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  • Sonra da yeniden başlama

    Görünüşe göre görüşmelerin geçici olarak durmasının nedeni Portekiz kulübünün taktiksel bir hamlesiydi. Milan’ın tutumunu ve hareket alanını daha iyi anlamaya yönelik bir dur-kalk süreci yaşandı. Nitekim Matteo Moretto'nun aktardığına göre gün içinde iki kulüp arasındaki temaslar yeniden başladı.

  • Babanın sözleri

    Babanın Fox Sport Mexico'ya açıklamaları şöyle: "Santiago iyi. Devam eden görüşmeler var. Porto, Milan'a ilk teklifini sundu ancak bu teklif Milan tarafından kabul edilmedi. Yine de iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor".

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