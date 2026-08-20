Porto'da Santiago Giménez dosyası şu an için beklemede. Meksikalı golcü, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve şimdi geleceğinin netleşmesini bekliyor. Milan, Porto'nun ilk teklifini reddetti. Portekiz ekibi oyuncuyu 15 milyon euro satın alma opsiyonlu, bedelsiz kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu; bu opsiyon ise belirli bireysel hedeflere ulaşılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşecekti.





Teklif, bunu yetersiz bulan Milan'ı ikna etmedi. İtalyan kulübü ise 20 ila 25 milyon euro arasında kesin satın alma opsiyonuyla birlikte ücretli bir kiralama hedefliyor. Bu formül, Feyenoord'dan yaklaşık 32 milyon euroya transfer edilen Giménez'in satışından doğacak ekonomik zararı mümkün olduğunca sınırlamak için düşünülüyor.