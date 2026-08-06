Porto, Gimenez'in menajeri Rafaela Pimenta ile, Portekiz ekibinin önerdiği formüle, yani satın alma opsiyonlu kiralamaya, önümüzdeki günlerde bir açılım gelip gelmeyeceğini anlamak için temasını sürdürüyor. Milan ise oyuncuyu bonservisiyle satmayı tercih etmeyi sürdürüyor ve 25 milyon euro talep ediyor ancak Avustralya turnesinden dönüşte oyuncuyla ve temsilcileriyle bir durum değerlendirmesi yaparak transfer döneminin sonunda nasıl bir strateji izleyeceğini anlamaya çalışacak.





Satış gerçekleşirse Milan, Goncalo Ramos'un yedeği olarak Embolo seçeneğini değerlendirebilir.