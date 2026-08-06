Önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken bir gelişme: Porto, geçtiğimiz günlerde aktarıldığı gibi Santiago Gimenez için ciddi şekilde devrede. Portekiz’in son şampiyonu olan kulübün güçlü ilgisini, tarihsel olarak Porto’nun gelişmelerine yakınlığıyla bilinen ABola gazetesi de doğruladı. Meksika Milli Takımı oyuncusu için bu adaylığı öneren isim ise İtalyan teknik adam Francesco Farioli oldu. İlk kıvılcım, Santi Feyenoord forması giyerken ve Farioli Ajax kulübesinde otururken Hollanda’da çakmıştı.
Çeviri:
Milan, Portekiz’den doğrulama: Porto, Gimenez’le ciddi şekilde ilgileniyor, son durum
DOĞRUDAN TEMAS
Farioli , Gimenez ile telefonda görüşerek ona duyduğu takdiri yineledi. Görüşmede Porto'nun iddialı projesi ve kulübün, İspanyol Samu'nun yokluğunu telafi etmek için üst düzey bir golcü bulma ihtiyacı ele alındı. Santi, Porto'nun ilgisinden gurur duyduğunu söylerken, aynı zamanda transfer için gerekli olası şartları netleştirmesi gereken Milan'ın vereceği kararlara bağlı olduğunu ifade etti.
FORMÜL DÜĞÜMÜ
Porto, Gimenez'in menajeri Rafaela Pimenta ile, Portekiz ekibinin önerdiği formüle, yani satın alma opsiyonlu kiralamaya, önümüzdeki günlerde bir açılım gelip gelmeyeceğini anlamak için temasını sürdürüyor. Milan ise oyuncuyu bonservisiyle satmayı tercih etmeyi sürdürüyor ve 25 milyon euro talep ediyor ancak Avustralya turnesinden dönüşte oyuncuyla ve temsilcileriyle bir durum değerlendirmesi yaparak transfer döneminin sonunda nasıl bir strateji izleyeceğini anlamaya çalışacak.
Satış gerçekleşirse Milan, Goncalo Ramos'un yedeği olarak Embolo seçeneğini değerlendirebilir.
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