Milan pes etmiyor: Amorim, Real Madrid yıldızının dosyasını yeniden açtı

"Calciomercato"ya göre; Cardinale, Amorim ve çalışma grubu, önceki girişimin sonucuna bakılmaksızın Endrick'i yeniden kadroya katmaya çalışacak.
Milan, Brezilyalı oyuncunun hem santrfor pozisyonunda oynayabileceğini hem de Gonçalo Ramos'un arkasında geri çekilmiş forvet pozisyonunda görev yapabileceğini düşünüyor.
Endrick, Milan içindeki net bir stratejinin en belirgin örneğini temsil ediyor. Bu strateji, daha önce tamamlanamayan transfer dosyalarını yeniden açmaya dayanıyor; zira kulüp, kupalar için rekabet edebilecek ve onları kazanabilecek bir takım kurma projesinin henüz başında olduğuna inanıyor.
Site, "Corriere dello Sport" gazetesine dayanarak, Roma'nın da Endrick'i gelecekte hücumu güçlendirmek için üzerinde çalışılmaya değer isimlerden biri olarak gördüğünü aktardı.
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