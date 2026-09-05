Milan pes etmiyor: Amorim, Real Madrid yıldızının dosyasını yeniden açtı

Ruben Amorim, Milan teknik direktörü olarak ilk büyük sınavını Juventus karşısında veriyor. Ancak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer piyasasıyla ilgili konuşmaktan kaçınmadı ve takımın ihtiyaçlarını belirleme konusunda kendisiyle Jerry Cardinale ve Furlani arasında bir uyum bulunduğunu vurguladı.

Amorim şunları söyledi: "Cardinale ve Furlani ile her gün konuşuyorum, dolayısıyla onların yanımda olması benim için doğal bir durum. Transfer döneminden çok memnunum. Yüksek kaliteye sahip yeni oyuncularımız var ve sezon boyunca, aynı şekilde gelecekte de bize yardımcı olacaklar. Hedefimiz bu. Ayrıca Milan'ın çalışma şeklini açıklığa kavuşturmak istiyorum: Kadroya katmak istediğimiz oyuncular konusunda herkesin hemfikir olması gerekiyor."

Milan, Gonçalo Ramos transferini yaz transfer döneminin başlamasından üç gün önce bitirmişti ve Portekizli forvet, santrfor mevkisindeki ilk tercih olarak tüm tarafların desteğini kısa sürede kazandı.

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