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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Milan pes etmiyor: Amorim, Real Madrid yıldızının dosyasını yeniden açtı

Transfers
Juventus - AC Milan
Juventus
AC Milan
Serie A
R. Amorim
G. Ramos
Endrick
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
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İspanya

Yeniden deneme için yeni bir tarih: İtalyan bir rakip de gündemde

Milan, yaz transfer döneminde sonuçlandırılamayan hücum hatına dair dosyalardan birini yeniden açmaya hazırlanıyor.

Köklü İtalyan kulübü, Real Madrid'in yıldızlarından biriyle yeniden görüşmelere başlamak için ocak ayını olası bir tarih olarak belirledi.

  • Amorim, Milan'ın stratejisini açıklıyor

    Ruben Amorim, Milan teknik direktörü olarak ilk büyük sınavını Juventus karşısında veriyor. Ancak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer piyasasıyla ilgili konuşmaktan kaçınmadı ve takımın ihtiyaçlarını belirleme konusunda kendisiyle Jerry Cardinale ve Furlani arasında bir uyum bulunduğunu vurguladı.

    Amorim şunları söyledi: "Cardinale ve Furlani ile her gün konuşuyorum, dolayısıyla onların yanımda olması benim için doğal bir durum. Transfer döneminden çok memnunum. Yüksek kaliteye sahip yeni oyuncularımız var ve sezon boyunca, aynı şekilde gelecekte de bize yardımcı olacaklar. Hedefimiz bu. Ayrıca Milan'ın çalışma şeklini açıklığa kavuşturmak istiyorum: Kadroya katmak istediğimiz oyuncular konusunda herkesin hemfikir olması gerekiyor."

    Milan, Gonçalo Ramos transferini yaz transfer döneminin başlamasından üç gün önce bitirmişti ve Portekizli forvet, santrfor mevkisindeki ilk tercih olarak tüm tarafların desteğini kısa sürede kazandı.

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  • Ramos, alternatif transferin kapısını kapatıyor

    Gonçalo Ramos'un kesin transfer bedeli 70 milyon euroya ulaştı ve bu durum, Milan'ı yaz döneminde nihai olarak alternatif bir forvetle anlaşma imkânından mahrum bıraktı.

    Buradan hareketle, kulübün genç oyuncuları geliştirmeye dayalı stratejisine bağlı kalmasıyla eş zamanlı olarak Milan, Camarda'nın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar yeniledi; 2032'ye kadar bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte. Ardından oyuncuyu A takıma çıkararak Portekizli forvetin tek alternatifi yapma kararı alındı.

    Bu durum en azından ocak ayına kadar sürecek. O dönemde kulüp içindeki çalışma grubu, sezonun ilk dört ayı boyunca toplanacak verilere dayanarak durumun kapsamlı bir değerlendirmesini yapacak.

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  • İndrik: Ertelenen hedef

    Milan, en az iki hafta süren bir dönem boyunca dikkat çekici bir hücum transferini bitirmek için çalışıyordu ve tercih, 2006 doğumlu ve Real Madrid forması giyen Brezilyalı forvet Endrick'ten yana kullanıldı. Cardinale transferi doğrudan Real Madrid yetkilileriyle görüştü, ancak eski Palmeiras oyuncusunun kiralık olarak ayrılmasına José Mourinho'nun karşı çıkmasıyla karşılaştı. "Calciomercato" sitesinin aktardığına göre bu durum, Milan ve Roma'yı hayal kırıklığına uğrattı.

    Endrick, bir sakatlıktan iyileşme sürecini sürdürdüğü için Real Madrid ile şu ana kadar forma giymedi, ancak Milan ocak ayında kendisini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı umuyor.

    Bu hedefin gerçekleşmesi büyük ölçüde, Mourinho'nun sezonun ilk bölümünde Brezilyalı oyuncuya güvenme biçimine ve zamanlamasına bağlı olacak.

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  • Milan yeniden deneyecek, Roma da devrede

    "Calciomercato"ya göre; Cardinale, Amorim ve çalışma grubu, önceki girişimin sonucuna bakılmaksızın Endrick'i yeniden kadroya katmaya çalışacak.

    Milan, Brezilyalı oyuncunun hem santrfor pozisyonunda oynayabileceğini hem de Gonçalo Ramos'un arkasında geri çekilmiş forvet pozisyonunda görev yapabileceğini düşünüyor.

    Endrick, Milan içindeki net bir stratejinin en belirgin örneğini temsil ediyor. Bu strateji, daha önce tamamlanamayan transfer dosyalarını yeniden açmaya dayanıyor; zira kulüp, kupalar için rekabet edebilecek ve onları kazanabilecek bir takım kurma projesinin henüz başında olduğuna inanıyor.

    Site, "Corriere dello Sport" gazetesine dayanarak, Roma'nın da Endrick'i gelecekte hücumu güçlendirmek için üzerinde çalışılmaya değer isimlerden biri olarak gördüğünü aktardı.

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