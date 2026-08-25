Önümüzdeki saatlerde Porto ile Milan, ortak hedef olan bir anlaşmaya varmak için yeniden görüşmelere başlayacak; talep ile teklif arasında orta noktada da olsa uzlaşma aranacak. Eksik olan şey, hem satın alma zorunluluğunu devreye sokabilecek şartlar hem de transferin nihai bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması. Bunlar tam anlamıyla detay değil, ama neredeyse pazarlığın bütün temelini oluşturuyor. Gimenez ise kendi cephesinde, Porto'ya gitmek için bastırıyor; oyuncunun Porto ile bonuslar hariç sezonluk 2,5 milyon üzerinden anlaşması bulunuyor.





Hissiyat, satın alma opsiyonu için 20 milyon avro seviyesinde nihai anlaşmanın sağlanabileceği yönünde.