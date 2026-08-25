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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, oyuncuyla tam anlaşma sağlandıktan sonra Gimenez transferini bitirmek için Porto ile temaslar sürüyor: Eksik olan ne?

AC Milan
S. Gimenez
FC Porto
Transfers

Gimenez Porto yolunda: transferin önü yakında açılabilir. İşte neye bağlı olduğu

Milanello'da gülücükler ve şarkılar. Milan'ın kadro dışı bırakma kararıyla gözden düşmelerine rağmen, Gimenez ve Fofana antrenmanın ardından gülümser halde ve grup içinde göründükleri fotoğrafları Instagram hikâyelerinde paylaştı. Meksikalı forvet, Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye karşı yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattı ve artık yeniden başlamaya hazır hissediyor. Milan'dan farklı bir formayla.

  • İyimserlik

    Gimenez yeniden gülmeye başladı; çünkü son günlerde Porto’nun kendisine hissettirdiklerinden kuşkusuz memnun ve mutlu. Zor bir dönemin ve bir golün bile gölgesinin olmadığı bir sürecin ardından Portekiz kulübü onun için bir özgüven aşısı oldu. Milan ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına dair iyimserlik hem oyuncuda hem de Portekiz şampiyonlarında oldukça yüksek.

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  • Sürekli temaslar

    Lazio, Pinamonti için Sassuolo ile 12 milyon euroya yaklaşan bir bedelle anlaşmayı tamamladı ve fiilen Santiago Gimenez yarışından çıktı. Porto ise mevcut durumda eski Feyenoord oyuncusuna ulaşma yolunda avantaj yakaladı ve bu nedenle ilk teklifinin (15 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama) yetersiz bulunmasının ardından Milan ile yeniden temas kurdu.

  • NE EKSİK

    Önümüzdeki saatlerde Porto ile Milan, ortak hedef olan bir anlaşmaya varmak için yeniden görüşmelere başlayacak; talep ile teklif arasında orta noktada da olsa uzlaşma aranacak. Eksik olan şey, hem satın alma zorunluluğunu devreye sokabilecek şartlar hem de transferin nihai bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması. Bunlar tam anlamıyla detay değil, ama neredeyse pazarlığın bütün temelini oluşturuyor. Gimenez ise kendi cephesinde, Porto'ya gitmek için bastırıyor; oyuncunun Porto ile bonuslar hariç sezonluk 2,5 milyon üzerinden anlaşması bulunuyor.


    Hissiyat, satın alma opsiyonu için 20 milyon avro seviyesinde nihai anlaşmanın sağlanabileceği yönünde.

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