Milan’ın transfer piyasasının büyük bir kısmı, elbette Rafael Leao’nun etrafında dönüyor: Portekizli forvet, yeni bir ortama geçme isteğini dile getirdi ve Rossoneri kulübü, 60 milyon avroya yakın bir meblağ elde etmek için çalışıyor. Rossoneri’nin şu anki 10 numarası, bilançoda 11,212 mln değerinde yer alıyor.





İki İngiliz futbolcu da takımdan ayrılacak ve her ikisi de çeşitli Premier Lig kulüplerinin radarında: Tomori’nin bilançodaki değeri 5,651 mln, Loftus-Cheek’in ise 4,844 mln.





Fofana'nın durumu ise farklı, çünkü Fransız oyuncu Rossoneri'de kalmak ve Amorim'i ikna etmek istiyor; ancak kulüp, menajerine net bir mesaj gönderdi: Eski Monaco oyuncusu transfer piyasasında ve 25 milyon avroluk teklifler bekleniyor; ancak zarar kaydetmemek için gerekli asgari rakam 13 milyon avro.





SantiagoGimenez için ise bilançoda kalan 20 milyonluk tutarı karşılayacak bir alıcı bulmak daha zor görünüyor; oyuncunun, satın alma zorunluluğu olan bir kiralık transferle ayrılması muhtemel.