Milan’ın transfer piyasasının ikinci aşamasına giriliyor; bugüne kadar RubenAmorim’in istediği GonçaloRamos ve MarioGila’nın transfer ücretleri için yaklaşık 100 milyon euro harcandığı göz önüne alındığında, bu aşama özellikle oyuncu satışlarına odaklanacak. Takımı güçlendirme çalışmalarını tamamlamak için, en az 4-5 yeni transferin daha yapılması öngörülüyor; bu süreçte oyuncuları uygun koşullarda satmak önemli olacak, ancak belirleyici bir faktör olmayacak. Hedef açık: zarar etmemek. Fazlalık durumundaki oyuncuların durumunu tek tek inceleyelim.
Çeviri:
Milan, oyuncu satışları zamanı: Fazlalık haline gelen tüm oyuncuların satışında zarar etmemek için gerekli asgari rakam
EN ÖNEMLİ OLAYLAR
Milan’ın transfer piyasasının büyük bir kısmı, elbette Rafael Leao’nun etrafında dönüyor: Portekizli forvet, yeni bir ortama geçme isteğini dile getirdi ve Rossoneri kulübü, 60 milyon avroya yakın bir meblağ elde etmek için çalışıyor. Rossoneri’nin şu anki 10 numarası, bilançoda 11,212 mln değerinde yer alıyor.
İki İngiliz futbolcu da takımdan ayrılacak ve her ikisi de çeşitli Premier Lig kulüplerinin radarında: Tomori’nin bilançodaki değeri 5,651 mln, Loftus-Cheek’in ise 4,844 mln.
Fofana'nın durumu ise farklı, çünkü Fransız oyuncu Rossoneri'de kalmak ve Amorim'i ikna etmek istiyor; ancak kulüp, menajerine net bir mesaj gönderdi: Eski Monaco oyuncusu transfer piyasasında ve 25 milyon avroluk teklifler bekleniyor; ancak zarar kaydetmemek için gerekli asgari rakam 13 milyon avro.
SantiagoGimenez için ise bilançoda kalan 20 milyonluk tutarı karşılayacak bir alıcı bulmak daha zor görünüyor; oyuncunun, satın alma zorunluluğu olan bir kiralık transferle ayrılması muhtemel.
ASKIYA ALINMIŞ
Chukwueze ve Musah, sırasıyla Fulham ve Atalanta’ya kiralık olarak geçirdikleri dönemlerin ardından takıma geri döndüler. Amorim, şu anda sezonöncesi hazırlıkların ilk aşamasında bu iki oyuncuyu deniyor ve kadroda kalma şansları var. Nijeryalı oyuncunun bilançodaki kalan değeri 8,766 mln, Amerikalı orta saha oyuncusununki ise 8,471 mln.
GÜVENLİ DEVİR İŞLEMLERİ
Bennacer’in durumu karmaşık: Katar’a transferi için her şey halledilmiş gibi görünüyordu ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cezayirli oyuncunun bilançodaki değeri 1,403 mln olmakla birlikte, 4 milyon euro net tutarındaki çok yüksek maaşı nedeniyle sözleşmesinin feshi için bir anlaşma aranıyor. Estupinan, Aston Villa’ya transfer olmak üzere en yakın isim (bilançodaki değeri 13,600 mln) ve transfer kârı da bekleniyor. Kadroya alınmayan Bondo’nun durumu da zorlu: talebin eksikliği yok ancak zarar etmemek için istenen 6,938 mln, potansiyel alıcılar için çok yüksek bir rakam.
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