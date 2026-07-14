PSG’den Gonçalo Ramos’un transferinin ardından ve Lazio’dan Mario Gila için görüşmelerin hemen sonuçlanmasının ardından, Milan transfer piyasasında hareketliliğini sürdürüyor. Takviyeye ihtiyaç duyan bir diğer pozisyon da ofansif orta saha oyuncuları: Amorin’in takımlarını izleyenler, yeni Rossoneri teknik direktörünün forvetlerin arkasındaki yaratıcı oyunculara ne kadar güvendiğini çok iyi biliyor. Sporting Lizbon’da bu sistemden en çok faydalanan isimlerden biri Bruno Fernandes’ti; 2020 Ocak ayında Manchester United’a transfer olmadan önce, Rossoneri’nin yeni teknik direktörüyle birlikte geçirdiği 5 ay boyunca, özellikle Amorim ile yaptığı çalışmalar sayesinde büyük bir çıkış yakaladı.
Çeviri:
Milan, orta saha takviyesi konusunda son durum: Karetsas’tan Pedro Goncalves’e, kim yükseliyor, kim düşüyor? Ve Zaniolo da gündeme geliyor
UZUN, ÇOK PAHALI
Milan’ın scouting ekibi, Eintracht Frankfurt’ta forma giyen sağ ayaklı ofansif orta saha oyuncusu Can Uzun’u tam notla takdir etti. 2005 yılında Almanya’nın Regensburg kentinde doğan oyuncu, halen devam eden Dünya Kupası’nda Türkiye milli takımının forması giydi. Sorun ise transfer bedelinde yatıyor: Oldukça pahalı bir kulüp olarak bilinen Alman kulübü, transfer bedelini 60 milyon avro olarak belirledi.
ALAJABEGOVIC-ATALANTA
Ibrahimovic onu hemen kadroya katmak isterdi, ancak Milan içinde farklı özelliklere sahip bir oyuncuya yönelmeyi tercih eden bir kesim var. Alajbegovic, aylardır Rossoneri’nin radarında; Salzburg tarafından 8 milyon avroya satın alınmış olmasına rağmen Bayer Leverkusen’den ayrılabilir. İtalya’da bir gelecek mi? Evet, ama farklı bir formayla: Giuntoli, onu Atalanta’ya transfer etmek için görüşmeleri hızlandırdı.
KARETSAS İÇİN TEHDİT
Değerlendirilen bir diğer isim ise Genk’tenKaretsas: 18 yaşındaki Yunan oyuncu için istenen ücret 35-40 milyon avro. Rakamlar dikkat çekici; Pro League’de 10 asist yaptı, buna Avrupa Ligi’nde kaydettiği 4 asist de ekleniyor. İki gol attı. Belçika futbol piyasası her zamanki gibi oldukça pahalı. Borussia Dortmund’un bu transferi kapma tehdidi ise giderek somutlaşıyor: Sarı-siyahlılar, oyuncunun menajerleriyle şimdiden anlaşmaya varmışken, Genk ile henüz bir anlaşma sağlanamadı.
ZANIOLO'YA TEKLİF
Udinese ile sözleşme ve mali şartlar konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Zanolo yeniden transfer piyasasına çıktı. Son saatlerde, Juventus’un 10 numaralı oyuncusunun menajerleri onu Milan’a önerdi: önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz.
GONCALVES FIRSATLARI
En önemlisi, Pote olarak bilinen Pedro Goncalves, Amorin’in Sporting Lizbon günlerinden beri çok iyi tanıdığı bir oyuncu. 60 milyonluk bir sözleşme fesih bedeli var, ancak onu Milanello’ya getirmek için 25 ya da 30 milyon bile yeterli olabilir.
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