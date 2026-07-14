Milan, orta saha takviyesi konusunda son durum: Karetsas’tan Pedro Goncalves’e, kim yükseliyor, kim düşüyor? Ve Zaniolo da gündeme geliyor

PSG’den Gonçalo Ramos’un transferinin ardından ve Lazio’dan Mario Gila için görüşmelerin hemen sonuçlanmasının ardından, Milan transfer piyasasında hareketliliğini sürdürüyor. Takviyeye ihtiyaç duyan bir diğer pozisyon da ofansif orta saha oyuncuları: Amorin’in takımlarını izleyenler, yeni Rossoneri teknik direktörünün forvetlerin arkasındaki yaratıcı oyunculara ne kadar güvendiğini çok iyi biliyor. Sporting Lizbon’da bu sistemden en çok faydalanan isimlerden biri Bruno Fernandes’ti; 2020 Ocak ayında Manchester United’a transfer olmadan önce, Rossoneri’nin yeni teknik direktörüyle birlikte geçirdiği 5 ay boyunca, özellikle Amorim ile yaptığı çalışmalar sayesinde büyük bir çıkış yakaladı.