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Milan, ocakta solak bir 10 numara mı geliyor? Radarındaki isimler ve Hutchinson'ın geleceğiyle ilgili sızanlar

AC Milan

Milan'da kadro hâlâ yapılanma aşamasında: ocak transfer dönemi için hücum hattının arkasına bir takviye konusunda değerlendirmeler yapılıyor

Ruben Amorim uzun arayı, Lecce karşısında biraz geçiş niteliğindeki ilk bölümün ardından hayat bulmaya başlayan taktik prensiplerini daha da belirginleştirmek için kullanabilir.


Amorim takımlarında her zaman pozisyonel bir blokla 3-4-2-1’den başlıyor. Bunu Sporting’de yaptı, daha az sonuç alsa da Manchester United’da da yaptı ve 10 numaraların önemi çok büyük: Portekizli teknik adam, oyunu iç koridorlara girerek kurmaları şartıyla onlara özgürlük tanıyor.


Bu açıdan Pulisic daha dikine bir evrim niteliğinde: bu nedenle sol ayaklı bir 10 numara eksik, çünkü Hutchinson rotasyonlarda katkı verebilir ama henüz ilk 11 oyuncusu olmaya hazır değil.

  • ENDRICK FAVORİ

    Kırmızıyla işaretlenmiş ve Cardinale ile Amorim'in listesinin kesinlikle en tepesinde yer alan bir isim var: Real Madrid'den Endrick. Brezilya Milli Takımı oyuncusu için ağustos ayı boyunca iki hafta boyunca zaten girişimde bulunulmuştu ancak Josè Mourinho'nun direnci, Milan'ın tüm hevesini daha en başında söndürdü. Endrick çok beğeniliyor çünkü teknik kalitesi üst düzey, sol ayaklı ve hem ikinci forvet olarak hem de hücumun tek bitiricisi olarak oynayabiliyor. Kısacası bu Milan için mükemmel transfer hamlesi olurdu.


    Operasyonun gerçekleşebilirliği Real Madrid'in değerlendirmelerine ve Florentino Perez'in yalnızca geçici olarak bile olsa ayrılığına onay verip vermeyeceğine bağlı. Böyle bir durumda Milan, ilgilenen diğer takımların da yer aldığı masada hazır olacaktır ve bunların arasında Roma da bulunuyor.


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  • Sanches alternatiflerden biri

    Milan, Amorim'e 10 numara pozisyonunda bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor ve en güçlü adaylardan biri, Young Boys'un bonservisini elinde bulundurduğu 2003 doğumlu İsviçreli Alvyn Sanches. Eski Manchester United teknik adamının, santrforun çalışmasına katkı sağlayan iki oyuncunun kullanımını öngören oyun sistemi için ideal özelliklere sahip sol ayaklı bir 10 numara. Sanches, İsviçre'nin en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Milan scout ekibi onu uzun süredir beğeniyor ve takip ediyor. Gardiner, adaylığını bildirdi ancak artık her şey Gerry Cardinale'nin kararına bağlı.


  • Hutchinson'ın geleceği

    Olimpico’da Lazio’ya karşı oyuna sonradan girerek oynadığı bölümde iyiydi, ancak Avrupa Ligi’ndeki ilk maçta San Siro’da Benfica’ya karşı ilk 11’de bulduğu fırsatta çok daha az etkiliydi. Omari Hutchinson hakkında kısmen de olsa bir değerlendirme yapmak için bile bu kadarı yeterli değil: 2003 doğumlu RedHillli oyuncu, yaklaşık 4 milyon euro bedelli kiralık anlaşmayla Milan’a geldi. Jamaika pasaportuna sahip İngiliz oyuncu için görevin oldukça zor olduğu açık; çünkü Nottingham Forest’tan satın alma opsiyonu 50 milyon euroya yakın bir rakam olarak belirlendi. Gelecek yaz bonservisini kalıcı olarak almak için Cardinale’yi bu kadar önemli bir yatırım yapmaya ikna etmek adına sıra dışı bir şeyler gerekecek.

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