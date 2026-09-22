Ruben Amorim uzun arayı, Lecce karşısında biraz geçiş niteliğindeki ilk bölümün ardından hayat bulmaya başlayan taktik prensiplerini daha da belirginleştirmek için kullanabilir.





Amorim takımlarında her zaman pozisyonel bir blokla 3-4-2-1’den başlıyor. Bunu Sporting’de yaptı, daha az sonuç alsa da Manchester United’da da yaptı ve 10 numaraların önemi çok büyük: Portekizli teknik adam, oyunu iç koridorlara girerek kurmaları şartıyla onlara özgürlük tanıyor.





Bu açıdan Pulisic daha dikine bir evrim niteliğinde: bu nedenle sol ayaklı bir 10 numara eksik, çünkü Hutchinson rotasyonlarda katkı verebilir ama henüz ilk 11 oyuncusu olmaya hazır değil.