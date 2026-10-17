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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
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Milan, ocak transfer dönemindeki en büyük önceliğini belirledi: Amorim bir stoper bekliyor, işte öne çıkan iki aday

AC Milan

Milan'da Gabbia'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, kış transfer döneminde bir savunmacı alma ihtiyacını artırıyor.

Sol uyluk fleksör kasındaki, tendonun da kısmen etkilendiği sakatlık, Matteo Gabbia'yı en az 3 ay sahalardan uzak tutacak. Gabbia ve Milan sağlık ekibi, oyuncunun bir an önce iyileşmesi için tedavi ve dinlenmeye dayalı, teoride daha kısa süren ancak daha az güvence sunan ameliyatsız yöntemi tercih etti.

Lombardiyalı savunmacının uzun süreli yokluğu, Amorim'i önemli bir oyuncudan ve ek bir seçenekten mahrum bırakacak: Stoper seçenekleri artık gerçekten çok kısıtlı. Cardinale ve ekibi, kış transfer döneminde bir stoper arayışının artık kaliteyi yükseltme fırsatı değil, gerçek bir zorunluluk olduğunu anladı.

  • Inacio ile yeni temaslar

    Önce önemli bir not: Sporting Lizbon'dan bir savunmacı almak her zaman zordur, hele ocak ayında. Portekiz kulübü, değerli oyuncularını ancak belirli bedeller karşılığında satıyor: Milan, Inacio için 40 milyon avronun üzerinde bir çek hazırlaması gerektiğini ve bunun bile yeterli olmayabileceğini biliyor.

    Milan'ın transfer yetkilileri, son günlerde 2001 doğumlu oyuncunun menajerleriyle yeniden temasa geçti. Yaz transfer döneminin ancak son gününde kesilen görüşmeleri sürdürmek için ocak ayında somut bir girişimde bulunmak istediklerini yinelediler. Inacio ise akıl hocası Amorim'in yanından Milan'a transfer olmaya oldukça sıcak bakıyor.

  • Kim yükseklerde kalıyor

    Az forma giyiyor (bu sezon yalnızca 3 kez oynadı) ve artık teknik direktör ile kulübün kendisine tam olarak güvendiğini hissetmiyor: Kim'in Bayern Münih'teki serüveni giderek sona yaklaşıyor gibi görünüyor. Milan, menajerler ve aracılarla görüşerek bilgi aldı ve gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Bavyera'dan uygun mali koşullarda bir anlaşma yapılabileceğine dair sinyaller gelirse Milan hazır olacak. Amorim de Kim'in profilini çok beğeniyor.

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