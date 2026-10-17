Sol uyluk fleksör kasındaki, tendonun da kısmen etkilendiği sakatlık, Matteo Gabbia'yı en az 3 ay sahalardan uzak tutacak. Gabbia ve Milan sağlık ekibi, oyuncunun bir an önce iyileşmesi için tedavi ve dinlenmeye dayalı, teoride daha kısa süren ancak daha az güvence sunan ameliyatsız yöntemi tercih etti.

Lombardiyalı savunmacının uzun süreli yokluğu, Amorim'i önemli bir oyuncudan ve ek bir seçenekten mahrum bırakacak: Stoper seçenekleri artık gerçekten çok kısıtlı. Cardinale ve ekibi, kış transfer döneminde bir stoper arayışının artık kaliteyi yükseltme fırsatı değil, gerçek bir zorunluluk olduğunu anladı.