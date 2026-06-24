Milan, Nunez bir seçenek: Al-Hilal'den ayrılıp Avrupa'ya dönmek istiyor, sorun ise maaşı

İki kesin gerçekten başlayalım: Milan, Amorim’e emanet edeceği büyük bir 9 numara istiyor ve Nunez, Al-Hilal’dan ayrılmak istiyor. Bu, bir transferi gerçekleştirmek için yeterli mi? Tam olarak değil, çünkü engeller hâlâ var ve oldukça büyük. Uruguaylı forvet, haftada 400.000 sterlinlik reddedilemez bir sözleşme teklifiyle Liverpool’dan ayrılıp Arabistan’a gitmeye ikna edilmişti. Milan geçen yaz onu transfer etmek istemişti, ancak son derece zengin Arap kulübüyle rekabet edememişti. On iki ay sonra, Uruguaylı oyuncu bu kararından geri adım atmaya hazır görünüyor.