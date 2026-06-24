İki kesin gerçekten başlayalım: Milan, Amorim’e emanet edeceği büyük bir 9 numara istiyor ve Nunez, Al-Hilal’dan ayrılmak istiyor. Bu, bir transferi gerçekleştirmek için yeterli mi? Tam olarak değil, çünkü engeller hâlâ var ve oldukça büyük. Uruguaylı forvet, haftada 400.000 sterlinlik reddedilemez bir sözleşme teklifiyle Liverpool’dan ayrılıp Arabistan’a gitmeye ikna edilmişti. Milan geçen yaz onu transfer etmek istemişti, ancak son derece zengin Arap kulübüyle rekabet edememişti. On iki ay sonra, Uruguaylı oyuncu bu kararından geri adım atmaya hazır görünüyor.
Çeviri:
Milan, Nunez bir seçenek: Al-Hilal'den ayrılıp Avrupa'ya dönmek istiyor, sorun ise maaşı
AVRUPA’YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Darwin Núñez’in baş menajeri, İtalyan avukat Tommaso Inzaghi’dir (ünlü menajer Federico Pastorello’nun sağ kolu). Uluslararası yönetim ve transferler konusunda ise oyuncu, ailesinin menajerlik ajansına ve zaman zaman Avrupa’daki transfer görüşmeleri için Fali Ramadani gibi aracılara da güvenmektedir. Uruguaylı milli oyuncunun isteği Avrupa'ya geri dönmektir; zira Al-Hilal'de 16 maçta 6 gol ve 4 asistle iyi bir başlangıç yaptıktan sonra, Karim Benzema'nın takıma katılmasıyla Simone Inzaghi'nin yönetiminde yedek kulübesine mahkum oldu.
BAĞLANMA NOKTASI
Nunez seçeneği Milan için yeniden gündeme geldi; Darwin, Rossoneri kulübüne bir fırsat olarak önerildi. Şu anda devam eden bir görüşme yok ancak Milanvibes.it’in de aktardığı gibi, karşılıklı ilgi kesinlikle mevcut. Zorluklar, transfer bedeli ve sezon başına net 20 milyon avroya yakın maaş nedeniyle Milan için karşılanması imkansız maliyetlerle ilgili. Tek çözüm yolu, maaşın Al-Hilal ile yarı yarıya paylaşılacağı bir kiralama anlaşması olabilir.