Ruben Amorim'in teknik planlamasında yer almadığı için Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Christopher Nkunku, Bundesliga'ya dönebilir: tam olarak, 2023'te Chelsea'ye transfer olmadan önce adeta patlama yaptığı Leipzig'e. Bu saatlerde Alman kulübü, Fransız oyuncunun temsilcileriyle temaslarda bulundu; Milan ise kiralık ayrılığa açık.
Çeviri:
Milan, Nkunku için kiralamaya açık: Leipzig ve Galatasaray ile yeni temaslar
Leipzig, Roma ve Manchester United'ın önünde
Milan’ın Polonya’da Manchester United’a karşı oynadığı hazırlık maçı için açıklanan kadroya alınmayan oyuncu, cuma günü kişisel nedenlerle Milanello’dan ayrıldı ve ardından bireysel olarak yeniden antrenmanlara başladı. Şimdi onun için transfer piyasası hareketlenmiş durumda ve Roma ile Manchester United’ın ilgisine dair iddiaların yanı sıra, bu saatlerde Red Bull kulübü de somut şekilde devreye girdi.
Galatasaray'a dikkat edin
Dünkü gelişmelerin ardından, özellikle de Rafael Leão ile ilgili olanların sonrasında, Milan ile Galatasaray Nkunku hakkında da görüşmeler yaptı; önümüzdeki saatlerde yeni temasların olması bekleniyor.
Milan ne kadar istiyor
Milan, geçen yaz Nkunku'yu Milano'ya getirmek için 37 milyon euro artı 5 milyon euro bonus (gerçekleşmedi) ödedi. Bu nedenle zarar yazmamak için en az 30 milyon euroluk bonservisli bir satışa ihtiyaç var (bu rakamlar şu anda piyasa şartlarının dışında) ya da en az 22,6 milyon euro satın alma opsiyonu/zorunlu satın alma maddesi içeren bedelli bir kiralama gerekiyor. Ancak son saatlerde Milan, satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de kapıyı açtı.
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