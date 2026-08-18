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Christopher Nkunku MilanGetty Images

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Milan, Nkunku için kiralamaya açık: Leipzig ve Galatasaray ile yeni temaslar

AC Milan
RB Leipzig

Fransız forvet artık Amorim’in planlarının dışında kaldı ve kendisine yeni bir adres bulmak için çeşitli teklifler aldı: Almanlar önde, Roma’ya dikkat.

Ruben Amorim'in teknik planlamasında yer almadığı için Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Christopher Nkunku, Bundesliga'ya dönebilir: tam olarak, 2023'te Chelsea'ye transfer olmadan önce adeta patlama yaptığı Leipzig'e. Bu saatlerde Alman kulübü, Fransız oyuncunun temsilcileriyle temaslarda bulundu; Milan ise kiralık ayrılığa açık.

  • Leipzig, Roma ve Manchester United'ın önünde

    Milan’ın Polonya’da Manchester United’a karşı oynadığı hazırlık maçı için açıklanan kadroya alınmayan oyuncu, cuma günü kişisel nedenlerle Milanello’dan ayrıldı ve ardından bireysel olarak yeniden antrenmanlara başladı. Şimdi onun için transfer piyasası hareketlenmiş durumda ve Roma ile Manchester United’ın ilgisine dair iddiaların yanı sıra, bu saatlerde Red Bull kulübü de somut şekilde devreye girdi.


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  • Galatasaray'a dikkat edin

    Dünkü gelişmelerin ardından, özellikle de Rafael Leão ile ilgili olanların sonrasında, Milan ile Galatasaray Nkunku hakkında da görüşmeler yaptı; önümüzdeki saatlerde yeni temasların olması bekleniyor.

  • Milan ne kadar istiyor

    Milan, geçen yaz Nkunku'yu Milano'ya getirmek için 37 milyon euro artı 5 milyon euro bonus (gerçekleşmedi) ödedi. Bu nedenle zarar yazmamak için en az 30 milyon euroluk bonservisli bir satışa ihtiyaç var (bu rakamlar şu anda piyasa şartlarının dışında) ya da en az 22,6 milyon euro satın alma opsiyonu/zorunlu satın alma maddesi içeren bedelli bir kiralama gerekiyor. Ancak son saatlerde Milan, satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de kapıyı açtı.

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