Milan, Nkunku için kiralamaya açık: Leipzig ve Galatasaray ile yeni temaslar

Milan, geçen yaz Nkunku'yu Milano'ya getirmek için 37 milyon euro artı 5 milyon euro bonus (gerçekleşmedi) ödedi. Bu nedenle zarar yazmamak için en az 30 milyon euroluk bonservisli bir satışa ihtiyaç var (bu rakamlar şu anda piyasa şartlarının dışında) ya da en az 22,6 milyon euro satın alma opsiyonu/zorunlu satın alma maddesi içeren bedelli bir kiralama gerekiyor. Ancak son saatlerde Milan, satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de kapıyı açtı.