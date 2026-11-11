Gelecek haziranda Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'na kadar Almanya U21 Milli Takımı'nı temsil eden İtalya doğumlu forvet, somut bir hedef. Ancak onu kadroya katmak kolay olmayacak. Bunun birçok nedeni var.

Her şeyden önce rekabet oldukça çetin. Cagliari'de doğan ve Hannover'de yetişen 2004 doğumlu forvet, Arsenal'den Bayern Münih'e, Barcelona'dan Roma'ya kadar Avrupa'nın pek çok kulübünün ilgisini çekiyor. Onu sözleşme imzalamaya ikna etmek kolay olmayacak. Bir de ekonomik boyut var: Club Brugge, oyuncuları için her zaman yüksek bedeller isteyen ve indirim yapmaya pek yanaşmayan bir kulüp.

Milan bunu çok iyi biliyor. De Keteleare (2022) ve Jashari (2025) örnekleri bunun göstergesi. Club Brugge yeteneklerini kolay kolay ucuza bırakmıyor; çoğu zaman istediği bedeli, genellikle de gerçekleşmesi kolay bonuslarla birlikte alıyor. Tresoldi'yi isteyen kulüp, işinin kolay olmayacağını ve pazarlık payının çok sınırlı olduğunu baştan anlamalı. Club Brugge henüz bir fiyat belirlemedi ancak gelen bilgilere göre, kupalar da dâhil olmak üzere bu sezon 17 maçta 14 gol atan 9 numaranın bonservisi için en az 50 milyon gerekiyor. Bu, geçen yaz istenenden en az on milyon daha fazla.

Ancak bu bedel bile onu sezon ortasında Belçika'dan ayrılmaya ikna etmeye yetmeyebilir. Belçika kulübü genellikle yıldızlarını sezon ortasında satmıyor; Ocak 2025'te savunmacı Ordonez'i isteyen Liverpool'a da hayır demişti. Club Brugge her zaman yazı bekliyor. Bunun iki nedeni var: Öncelikle ulaşılması gereken sportif hedefler bulunuyor. Ayrıca hazirandan itibaren en iyi teklifi değerlendirmek ve oyuncunun yerini dolduracak ismi bulmak için yeterli zaman oluyor.

Henüz ilgisini somut bir adıma dönüştürmeyen Milan'ın, Tresoldi'yi ocakta takımdan ayrılmaya ikna etmesi kolay olmayacak. Ancak önümüzdeki haftalarda transferin hemen gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini anlamaya çalışacak. Çünkü futbolda, hele ki geçen yaz transfer döneminde 150 milyonun üzerinde yatırım yapan bir kulüp için, imkânsız diye bir şey yok. Üstelik umut veren örnekler de var: Club Brugge yakın geçmişte üç yıldızını sezon ortasında sattı.

Krépin Diatta Ocak 2021'de Monaco'ya, Tajon Buchanan Ocak 2024'te Inter'e, Andreas Skov Olsen ise Ocak 2025'te Wolfsburg'a gitti. Ancak üçü de ayrılmak için bastırmış, satılmaları konusunda diretmişti. Takım içinde çok daha farklı bir ağırlığa ve öneme sahip olan Tresoldi ise şimdiye kadar bunu yapmadı. Belçika basınına göre de kulübü zorlamaya hiç niyeti yok.

Milan hâlâ onun istediği, öncelik verdiği kulüp. Ancak transferi için kesinlikle kulübüne karşı çıkmayacak. Kendisini geliştiren, Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve Avrupa çapında tanınma fırsatı veren Club Brugge'e çok şey borçlu. Ayrılacağı zaman bunu kulübün onayıyla, tüm taraflar memnun kalarak yapacak. Şu anda, ocakta satın alınıp sezonu Belçika'da tamamlaması için hazirana kadar kiralık bırakılması gibi daha düşük ihtimalli olanlar da dâhil, tüm senaryoları değerlendirmek gerekiyor. Milan transfer için devrede ve onu Milano'ya getirerek Milan formasını giyme hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak.

2027'nin Tresoldi için önemli, belki de kariyerinin en önemli yılı olacağı kesin. Takım değiştirecek, U21 Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde oynayacak ve Almanya'yı mı yoksa İtalya'yı mı temsil edeceğine karar vermek zorunda kalacak. Bu konuda İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini iyimser olduğunu söyledi. Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Mancini, "Tresoldi ile konuştum, Ranieri de onunla konuştu. İtalya için oynamayı istemesi gerekiyor ama İtalya'da doğduğu ve babası da İtalya'da olduğu için bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Sonuçta seçimi onun yapması gerekiyor. Bizim için önemli olabileceğini biliyor" dedi.