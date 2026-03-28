Goal.com
Canlı
cm grafica pulisic gimenez leao milan 2025 26 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Milan, Napoli karşısında tam kadro hücum mu? Leao'nun dönüşünden Gimenez'in hırsına kadar, Allegri'nin tercihleri hakkında sızan bilgiler

AC Milan
SSC Napoli
Serie A
M. Allegri
R. Leao
C. Nkunku
S. Gimenez
N. Fuellkrug
C. Pulisic

Sezonun ilk kez, Rossoneri teknik direktörü hücum hattını tam kadro sahaya sürme fırsatı bulacak.

Massimiliano Allegri'nin beklediği fırsat, gerçekten de gerçekleşmeye çok yakın görünüyor. Tüm ülkenin dikkati, Gennaro Gattuso'nun İtalya milli takımına odaklanmış durumda. Bosna ile oynanacak playoff finalinde, 12 yıl aradan sonra Azzurri'nin nihayet DünyaKupası finallerine geri dönebilecek mi öğrenilecek. Ancak, ara tatilin ardından Serie A'nın sezonun bu son düzlüğünde en belirleyici haftalardan birini beklediğini unutmamak gerekir: Paskalya günü Inter ile Roma arasındaki büyük maça ayrılacak, ertesi gün ise - Paskalya Pazarı'nda - tüm dikkatler Napoli ile Milan arasındaki büyük mücadele için Diego Armando Maradona Stadyumu'na çevrilecek.

Rossoneri'de ise, Livorno'lu teknik direktörün konsantrasyonu şimdiden zirvede, zira bu maç Şampiyonlar Ligi yarışı için belirleyici olacak ve Scudetto'nun sahiplerini belirleyecek olan bu uzun yolda, Inter'in gerçek rakibinin kim olduğu konusunda kesin bir ipucu verecek.

Ancak Allegri, Campania'daki bu süper mücadelede, bu sezon boyunca henüz hiç kullanamadığı bir silaha güvenebilecek.

  • TAM SALDIRI MI?

    Aslında Milan, sezon boyunca ilk kez tüm hücum hattını tam kadro olarak kullanabilecek: Leao, Gimenez, Pulisic, Nkunku ve Fullkrug. Ocak ayında takıma katılan ve geleceği Milano'dan uzak görünüyor olan Alman 9 numaranın gelişi ile Meksikalı 7 numaranın uzun süren sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması sayesinde, şimdi Milan'ın teknik direktörü, bu Çarşamba günü Milanello'da yeniden başlayacak antrenmanlarda tüm hücum oyuncularını tam kadro olarak kullanabilecek. Böylece Allegri, Napoli'deki kritik maçta 3-5-2 dizilişinde (maçın başından itibaren 4-3-3'e taktiksel bir dönüş yapmazsa) ilk 11'de yer alacak iki oyuncuyu seçme şansına sahip olacak.

  • LEAO, BİZİMLE OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

    Ama adım adım gidelim ve sırayla ele alalım.

    İlk nokta, muhtemelen en çetrefilli olanı, Rafael Leao'nun durumu ile ilgili. Portekizli 10 numara, Portekiz'de bir uzmana danıştıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede %100 formuna kavuşmak ve San Siro'da Torino ile oynanan son iç saha maçını kaçırdıktan sonra Napoli maçına hazır olmak amacıyla, bazı antrenörlerle birlikte özel bir rehabilitasyon programını uygulamak üzere yeniden memleketine uçtu.

    Aylardır sağ adduktor kasındaki rahatsızlık ve kasık ağrısı ile boğuşan Portekizli forvet, Rossoneri'ye fayda sağlamak için gerçekten dişini sıkmıştı ve fiziksel olarak maçta oynayamayacağı için Portekiz milli takımından kadro dışı bırakıldığı ara dönemi, çünkü fiziksel olarak maç oynayamayacak durumdaydı - enerjisini yeniden toplamak, her türlü fiziksel sorunu aşmak ve Milan ile sezonun bu son bölümünde elinden gelenin en iyisini yapmak için kısa bir mola verme fırsatı oldu.

    Via Aldo Rossi'deki kulüp, oyuncusunu uzaktan takip ediyor ve Allegri'nin verdiği üç günlük dinlenme süresini de hesaba katarak, Çarşamba öğleden sonra Milanello'da antrenmanların yeniden başlamasıyla birlikte onu bekliyor. Her şey önümüzdeki haftaya bağlı olacak, ancak iyileşme süreci iyi giderse Leao, Maradona'da ilk 11'de yer almayı hedefliyor; aksi takdirde, son ana kadar sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyacak.

    İşler temkinli bir şekilde ilerleyecek, ancak tüm taraflar bir araya gelerek şampiyonaya, sezonun sonuna ve yine Rossoneri renkleriyle devam etmeyi hedefleyen geleceğe net bir mesaj vermek istiyor. 30 Haziran 2028'de sona erecek olan sözleşmeyi yenilemek için ilk görüşmeler yeniden başlayacak.

  • GIMENEZ İÇİN FIRSAT

    Allegri için hücum hattını tam kadro sahaya sürmek, Santiago Gimenez’in fiziksel durumu ve iyileşme sürecinin son aşamasına da bağlı bir görev. Ayak bileği sorunlarını tamamen geride bırakarak Torino maçında birkaç dakikalığına sahalara dönen ve bu sorunlar nedeniyle ameliyat olup aylarca sahalardan uzak kalmak zorunda kalan El Bebote, Milan’a geri dönmek ve ev sahibi olacağı Dünya Kupası’na %100 hazır bir şekilde çıkmak istiyor.

    Rossoneri camiasından gelen haberler olumlu ve Meksikalı oyuncu Napoli maçı için kesinlikle kadroda yer alacak. Rossoneri teknik direktörü, eski Feyenoord oyuncusu hakkında net bir fikre sahip görünüyor. Bu fikirler, son günlerdeki ilk testlerden de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında Milan Futuro ile oynanan bir hazırlık maçı da bulunuyor ve eski Feyenoord oyuncusu bu maçta sahaya çıkarak iyi bir formda olduğunu gösterdi.

    Bu günlerde Milanello'da, tam bir iyileşme sağlamak için çalışma planına devam edecek ve kim bilir, belki de Antonio Conte'nin takımına karşı oynanacak maçta teknik direktörünü seçim yapma konusunda zor durumda bırakma şansı bile yakalayabilir.

  • PULISIC TEK ŞÜPHESİZ OYUNCU

    Ancak önümüzdeki hafta iki olası belirsizlik giderilecek olsa da, Allegri'nin kafasında Napoli maçıyla ilgili çok net bir kesinlik var: Christian Pulisic. Akşamki Belçika ile oynanacak hazırlık maçında takım arkadaşları Saelemaekers ve De Winter'ın da yer alacağı beklenen Amerikalı forvet, büyük olasılıkla Maradona Stadyumu'ndaki maçta ilk dakikadan itibaren ilk 11'de yer alacağı kesin olan tek isim.

    Ancak eski Chelsea ve Borussia Dortmund oyuncusu için de önümüzdeki maç, hafife alınmaması gereken önemli bir fırsat: San Siro'da Torino karşısında Milan formasıyla sezonun ilk asistini yaptı, ancak gol orucunu 2026 yılının başından beri sürdürüyor; son golünü 28 Aralık'ta Verona'ya karşı 3-0 kazanılan maçta evinde atmıştı.

    Pulisic, gol atmaya geri dönmek ve tek bir gol bile atamadığı bu karanlık dönemi geride bırakmak istiyor ve Napoli gibi büyük bir maçta kendisine verilen şans, değerlendirilmemek için çok cazip.

  • NKUNKU YENİDEN FORMA GİYMEYİ HEDEFLİYOR, FULLKRUG SEÇİMDE GERİDE KALDI

    Son olarak, şu anda kadro sıralamasında daha geride kalan isimler ise Cristopher Nkunku ve Niclas Fullkrug.

    Mevcut durumda ikisi de yedek kulübesinden başlayacak, ancak Leao'nun olası yokluğundan yararlanarak Pulisic'in yanında ilk 11'de yer alabilirler. İki forvet, sezonun bu son döneminde önemli bir sinyal vermek zorundalar, çünkü yaklaşan transfer döneminde Alman oyuncunun sözleşmesi neredeyse kesin olarak uzatılmayacak ve Fransız oyuncunun da ayrılma ihtimali yüksek.

    Allegri'nin planı, sistem veya taktik felsefesini değiştirmek için maç sırasında kullanılabilecek kartlar olarak onları elinde tutmak, ancak çok şey, milli takımlar için verilen bu aradan sonra fiziksel durumlarına ve Leao'nun Carnago Spor Merkezi'ne ne durumda döneceğine bağlı olacak.

  • OLASI SEÇENEKLER

    Özetle, Allegri'nin Napoli maçı için yapacağı seçimler ne olacak?

    İzlenebilecek yol temelde iki tane: Leao'nun durumu iyi olursa, Pulisic ile birlikte ilk 11'de yer alacak ve Lazio'ya karşı Olimpico'da uygulanan taktik sistemi tekrarlayarak önemli bir mesaj vermeye çalışacak; ancak Portekizli oyuncunun durumu, hücum ikilisinde ilk 11'de yer almasına izin vermeyecek kadar iyi değilse, Amerikalı oyuncunun partneri Gimenez, Nkunku ve Fullkrug'dan biri olacak; bu son ikisi, henüz 90 dakika boyunca sahada kalabilecek kondisyona sahip olmayabilecek Meksikalı oyuncuya göre daha avantajlı durumda.

Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL