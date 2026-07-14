Milan-Modric, Modric'in Rossoneri'de kalması yönünde gelişmeler var: iyimserlik hakim

Amorim için Modric ilk tercih değil, tartışmasız bir as oyuncu da değil; ancak takımın gelişimi ve kritik anların yönetilmesi açısından varlığı vazgeçilmez: “Modric, kadromuzda tutmak istediğimiz bir oyuncu; onunla iki kez konuştum, bunu tekrar tekrar yapmaktan yorulmayacağım,” dedi tanıtım basın toplantısında. “İyi oynadı, bence bizim için çok önemli bir unsur. Her maçta oynayacağını söylemiyorum, ancak önümüzdeki sezon için ona güvenmek istiyoruz. Yönetim kurulu da aynı görüşte, umarım yakında burada olur.”