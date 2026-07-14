Hâlâ birlikte. Luka Modrić, önümüzdeki yıl da Rossoneri forması giymeye çok yakın. gianlucadimarzio.com’un haberine göre, Hırvat yıldızın son kararını vermesi için geriye birkaç saat kaldı, ancak izlenecek yol artık netleşmiş görünüyor: Kader belirleyici “evet”e doğru büyük adımlarla ilerleniyor. Taraflar son haftalarda temas halinde kaldı; Milan, Cardinale ve Amorim aracılığıyla baskı yapmaya devam etti; eski Real Madrid oyuncusu ise zaman kazandı ama Şampiyonlar Ligi’nde yer almamalarına rağmen kapıyı hiçbir zaman tamamen kapatmadı. Emeklilik şimdilik gündemde değil; Modric hâlâ oynamak istiyor ve kendisi ile ailesi Milano’da çok mutlular.
Çeviri:
Milan-Modric, Modric'in Rossoneri'de kalması yönünde gelişmeler var: iyimserlik hakim
AMORIM, MODRIC’E OYNAYACAK
Amorim için Modric ilk tercih değil, tartışmasız bir as oyuncu da değil; ancak takımın gelişimi ve kritik anların yönetilmesi açısından varlığı vazgeçilmez: “Modric, kadromuzda tutmak istediğimiz bir oyuncu; onunla iki kez konuştum, bunu tekrar tekrar yapmaktan yorulmayacağım,” dedi tanıtım basın toplantısında. “İyi oynadı, bence bizim için çok önemli bir unsur. Her maçta oynayacağını söylemiyorum, ancak önümüzdeki sezon için ona güvenmek istiyoruz. Yönetim kurulu da aynı görüşte, umarım yakında burada olur.”
MAAŞLAR DÜŞECEK Mİ?
Modric, merkezi bir rol üstlenmeyecek olsa da Milan’da kalmaya ikna oluyor. Anlaşmanın mali şartları henüz belirlenmedi, ancak para kesinlikle bir sorun olmayacak. Geçen yıla kıyasla maaşında bir düşüş olması muhtemel: Bir yaz önce, net 3,5 milyon avroluk bir yıllık sözleşme imzalamıştı; brüt rakam dikkate alındığında toplam maliyeti 6,48 milyon avro olmuştu.
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