Milli takımlar arası ara resmi olarak başladı; kimler Dünya Kupası’na gitmeyi hayal ediyor, kimler hazırlık yapıyor, kimler ise kısa sürede bir dönüm noktası umuduyla evde kalıyor. Milan, uluslararası arenadaki ağırlığını koruyarak çok sayıda oyuncu gönderdi; ancak aynı zamanda Allegri, 6 Nisan’da Maradona Stadyumu’nda Napoli ile oynanacak kritik maç öncesinde iyi bir oyuncu kadrosuyla çalışabilecek. Aşağıda, milli takımlarında görev alan tüm Rossoneri oyuncularının tam listesi yer almaktadır:
Milan, milli takımlarda görev yapan oyuncuların tam listesi: İşte Allegri ile birlikte Milanello'da kalanlar
Maymun kaçtı
Fransa, Brezilya (26 Mart) ve Kolombiya (29 Mart) ile oynayacağı iki önemli maçta sahaya çıkacak. Didier Deschamps, Milanlı oyuncular Mike Maignan ve Adrien Rabiot'yu kadroya çağırırken, Christopher Nkunku ve Youssouf Fofana kadroya alınmadı.
MAVİ YOK
İtalya milli takım teknik direktörü Rino Gattuso, Perşembe akşamı Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçı için hazırlanan kadroya hiçbir Milan oyuncusunu dahil etmedi. Son söylentilerin aksine, U21 milli takımına çağrılan Davide Bartesaghi kadroya alınmadı. Samuele Ricci ve geçen ay geçirdiği ameliyattan sonra hâlâ iyileşme sürecinde olan Matteo Gabbia da kadroya giremedi.
TOMORI GERİ DÖNDÜ
Thomas Tuchel, üç yıllık bir aradan sonra Fikayo Tomori'yi kadroya çağırırken, Ruben Loftus-Cheek ise Uruguay (27 Mart) ve Japonya (31 Mart) ile oynanacak iç saha maçları için kadroya alınmadı.
Dünya Kupası'na katılamayan Sırbistan'ın kadrosunda Strahinja Pavlovic yer alıyor. Takım, 26 Mart'ta Katar ve 27 Mart'ta İspanya ile arka arkaya iki hazırlık maçı oynayacak.
KIRMIZI-SİYAH BELÇİKA
Koni De Winter ve Alexis Saelemaekers, ABD'de ev sahibi takımla (28 Mart) ve Meksika ile (1 Nisan) oynanacak iki hazırlık maçı için Belçika milli takımına çağrıldı.
Pulisic var, Leao yok
Haber, beklendiği gibi geldi: Rafael Leao, adduktor kasındaki sorunun nüksetmesi nedeniyle Portekiz milli takımının ABD ve Meksika ile oynayacağı maçlar için kadrodan çıkarıldı. Buna karşılık Christian Pulisic kadroda yer alıyor ve 28 Mart'ta ABD formasıyla De Winter ve Saelemakers'ın forma giydiği Belçika'ya, ardından 1 Nisan'da Portekiz'e karşı mücadele edecek. Santiago Gimenez, Portekiz (29 Mart Pazar) ve Belçika (1 Nisan) ile oynanacak iki maç için Meksika kadrosuna çağrılmadı ve 6 Nisan'da Napoli ile oynanacak maç için en iyi şekilde hazırlanabilecek.
Luka Modric, Hırvatistan'ı Kolombiya (27 Mart) ve Brezilya (1 Nisan) ile oynanacak hazırlık maçlarında yönetecek. Almanya, sezon sonu öncesinde kondisyonunu iyileştirmek için Milanello'da kalacak olan Fullkrug'dan yoksun olacak.