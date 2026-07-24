“Kulüple yeni bir deneyim deneme ihtimali hakkında zaten konuşmuştum, olup olmayacağını bilmiyorum, 29’unda orada (Milan’da) olmam gerekiyor ve orada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini vereceğim, her zaman bana her şeyi veren formaya saygı çerçevesinde. Bence bu, bana her açıdan çok yardımcı olan bir kulüp, ancak hayatta başka şeyler için de hedefleriniz olur ve eğer böyle bir şey olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hâlâ Milan oyuncusuyum.” Rafael Leao’nun Brezilya podcast’i Podpah için söylediği sözler, mayıs ayındaki, hemen Dünya Kupası öncesindeki kamuya açık açıklamalarına kıyasla bir strateji değişikliğini ortaya koyuyor. Portekizli oyuncu, Premier League hayalinin öyle kalmaya devam edeceğinin farkına varıyor: İngiliz kulüplerinden, hele hele İspanyol devlerinden teklif gelmedi. Bu transfer döneminde ayrılma kararı kulüple ortak olsa da piyasadaki mevcut durum temkinli olmayı gerektiriyor.