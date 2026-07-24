“Kulüple yeni bir deneyim deneme ihtimali hakkında zaten konuşmuştum, olup olmayacağını bilmiyorum, 29’unda orada (Milan’da) olmam gerekiyor ve orada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini vereceğim, her zaman bana her şeyi veren formaya saygı çerçevesinde. Bence bu, bana her açıdan çok yardımcı olan bir kulüp, ancak hayatta başka şeyler için de hedefleriniz olur ve eğer böyle bir şey olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hâlâ Milan oyuncusuyum.” Rafael Leao’nun Brezilya podcast’i Podpah için söylediği sözler, mayıs ayındaki, hemen Dünya Kupası öncesindeki kamuya açık açıklamalarına kıyasla bir strateji değişikliğini ortaya koyuyor. Portekizli oyuncu, Premier League hayalinin öyle kalmaya devam edeceğinin farkına varıyor: İngiliz kulüplerinden, hele hele İspanyol devlerinden teklif gelmedi. Bu transfer döneminde ayrılma kararı kulüple ortak olsa da piyasadaki mevcut durum temkinli olmayı gerektiriyor.
Çeviri:
Milan: Mendes, Leao’nun transferi için Fenerbahçe ile temas halinde; oyuncuya çok yüksek teklif, bonservis değerlemesinde sorun var
Fenerbahçe baskı kuruyor
Fenerbahçe, Rafa Leao için ciddi şekilde devrede ve Portekizli oyuncu için aylar önce harekete geçen Galatasaray’dan daha yüksek bir mali güce sahip. İstanbul ekibi, Cardinale’den Portekizli oyuncu için alıcı bulma görevini alan Jorge Mendes tarafıyla bu transfer üzerinde çalışıyor. Oyuncuya sunulan rakamlar ise oldukça dikkat çekici: 8 milyon sabit ücret artı ulaşılması mümkün 2 milyon bonus, buna ek olarak ulaşılması daha zor 2 milyon daha.
Finansal Fair Play sorunu
Fenerbahçe ile Milan arasında Leao için yürütülen görüşmelerde olası bir engellerden biri Finansal Fair Play ile ilgili. Türk kulübü, FFP'nin katı kurallarıyla karşı karşıya; özellikle de Greenwood'u Marsilya'dan 40 milyon euro artı 10 milyon euro bonus karşılığında transfer ettikten sonra. Kartal'ın çalıştırdığı takımın önünde iki olası yol var: kadrodan birkaç oyuncuyu satmak ya da Milan ile 60 milyon euroluk değerleme üzerinden pazarlık yapmaya çalışmak. Tüm bunlar, Galatasaray adına da çalışan menajerler ve aracıların oluşturduğu tam bir karmaşanın ortasında yaşanıyor.
Leao'nun karar seçimi bekleniyor
İlk ve en kritik adım, Leao’nun Türkiye’ye açık olması. Birkaç gün öncesine kıyasla oyuncu cephesinde küçük bir esneklik görülüyor ancak kulüpler arasındaki görüşmelerin başlayabilmesi için net, kararlı ve kesin bir onay gerekiyor. Mendes, elinde Milan açısından Arap ligine ilişkin kazandırabilecek bir kartın da bulunduğunun bilinciyle temaslarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.
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