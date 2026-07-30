Goal.com
CanlıBiletler
Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

Çeviri:

Milan, Maza'nın menajerleriyle temas kurdu: Bayer Leverkusen'in 10 numarası Amorim ve Gardiner'ın beğenisini kazandı

AC Milan
I. Maza
Transfers
Bayer Leverkusen

Cezayirli milli oyuncu Maza, Hertha Berlin forması giydiği dönemden bu yana Milan’ın radarında.

Yaratıcı bir operasyon. Milan, yükselişe geçen bir yetenek olan Alphadio Cissé’nin yanı sıra Christian Pulisic ve Christopher Nkunku gibi iki önemli ismin yer aldığı 10 numara hattına kalite eklemek istiyor. Bu eşleşmeler oyununda bir 10 numaraya, saf bir oyun kurucuya daha ihtiyaç var.


Hedef Karetsas’ın (Borussia Dortmund’a transfer oldu) elden kaçmasının ardından Almstadt, Gardiner’ın raporları ve Amorim’in onayıyla farklı profilleri değerlendiriyor. Soulè ve Nwaneri’nin yanı sıra Milan yönetiminin eski gözdesi Ibrahim Maza da yeniden gündeme geldi; Cezayir Milli Takımı oyuncusu kasım ayında 21 yaşına girecek.


Geçen yaz Milan, Kuzey Afrikalı yetenek için Hertha Berlin ile uzun süre görüşmüştü ancak sonunda Bayer Leverkusen yaklaşık 12 milyon euro artı bonusluk yatırımla yarışı kazandı.

  • AC Milan'ın çok beğendiği isim

    Maza, yeteneği nedeniyle Milan'ın çok beğendiği bir oyuncu çünkü özel meziyetlere sahip, oyunun nasıl gelişeceğini herkesten önce okuyabiliyor, sıra dışı bir taktik zekâya sahip ve ceza sahasına yaptığı koşularda zamanlaması çok iyi. Amorim de bu profili onayladı çünkü hâlâ çok genç bir oyuncudan ve gelişime açık geniş bir potansiyelden söz ediyoruz. Bayer Leverkusen'deki ilk sezonu en iyimser beklentilerin bile ötesine geçti: Maza çok fazla forma giydi (44 maç, edt.) ve hücumda 5 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı verdi.

    • Reklam

  • Menajerlerle temas kuruldu

    Casa Milan son dönemde menajerler ve aracılar açısından tam bir giriş çıkış trafiği yaşıyor. Almstadt, son saatlerde Maza konusunda Stellar'dan bir temsilciyle uzun bir görüşme gerçekleştirdi (Leao'nun Fenerbahçe ile yürüyen sürecini de aynı isim yürütüyor); amaç Bayer Leverkusen ile bir görüşme açmak için bir pay olup olmadığını anlamaktı.

  • Yüksek maliyetler

    Bayer Leverkusen'un yeni teknik direktörü Carlos Martinez Novel içinl Maza, gelecek sezonda üzerine gitmeyi planladığı önemli bir oyuncu. Milan, Cezayirli oyuncunun bonservisi için maliyetlerin yüksek olacağını anladı; 40 milyon euronun üzerinde bir değerlemeden söz ediliyor. Önümüzdeki günlerde taraflar, olası bir transfer görüşmesinde ilerlemeye çalışmak için bir pay olup olmadığını anlamak adına yeniden bir araya gelecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

Club Friendlies
RW Essen crest
RW Essen
ESN
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Club Friendlies
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT