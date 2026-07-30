Yaratıcı bir operasyon. Milan, yükselişe geçen bir yetenek olan Alphadio Cissé’nin yanı sıra Christian Pulisic ve Christopher Nkunku gibi iki önemli ismin yer aldığı 10 numara hattına kalite eklemek istiyor. Bu eşleşmeler oyununda bir 10 numaraya, saf bir oyun kurucuya daha ihtiyaç var.





Hedef Karetsas’ın (Borussia Dortmund’a transfer oldu) elden kaçmasının ardından Almstadt, Gardiner’ın raporları ve Amorim’in onayıyla farklı profilleri değerlendiriyor. Soulè ve Nwaneri’nin yanı sıra Milan yönetiminin eski gözdesi Ibrahim Maza da yeniden gündeme geldi; Cezayir Milli Takımı oyuncusu kasım ayında 21 yaşına girecek.





Geçen yaz Milan, Kuzey Afrikalı yetenek için Hertha Berlin ile uzun süre görüşmüştü ancak sonunda Bayer Leverkusen yaklaşık 12 milyon euro artı bonusluk yatırımla yarışı kazandı.