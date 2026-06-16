İleriye, güvenle. Bugün yeni teknik direktör olarak sözleşmesini imzalayacak olan Ruben Amorim'in transferini tamamladıktan sonra, Milan futbol direktörlüğü konusunda hızlanmayı planlıyor. İlk tercih, 1980 doğumlu Markus Krösche; kendisiyle sözlü bir anlaşma sağlandı. Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, Milan ile Alman yönetici arasında belgeler üzerinde görüşmeler başladı, ancak anlaşmanın kesinleşmesi için Eintracht Frankfurt ile mutabakat sağlanması gerekiyor. Alman kulübünün denetim kurulu başkanı Mathias Beck, şimdilik bir görüşme olmadığını yalanladı: "AC Milan'dan Markus Krösche ile ilgili olarak bizimle iletişime geçen kimse olmadı. Eintracht yönetim kurulu olarak Markus Krösche ile görüştükten sonra, 2028'de sözleşmesi sona ermeden Eintracht'tan ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret görmedik."
Çeviri:
Milan, Markus Krösche'ye güveniyor: Eintracht Frankfurt'a ödenecek tazminat ne kadar olacak?
EINTRACHT'A ÖDENECEK TAZMİNAT NE KADAR OLACAK?
Eintracht, bu söylentilerden rahatsız olsa da, Leipzig'de iki sezon geçirdikten sonra Haziran 2021'de Frankfurt'a gelen Krosche'nin ayrılmak ve hırslı ve prestijli bir kulüpte yeni bir deneyim yaşamak istediğinin farkında. Milan, onu serbest bırakmak için Alman kulübüne 7 milyon avronun altında olması beklenen bir tazminat ödemeye hazır. Sonunda her şey paraya bağlı olacak: Milan, Krosche'yi seçti; Krosche de kabul etti ve Amorim'in kararını destekledi.
KROSCHE'NİN DARBELERİ
Paderborn'da ve ardından Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Krosche'nin teknik direktörlük serüveni, 2017/2018 sezonunda yine Paderborn'da başladı ve daha sonra Leipzig ile Eintracht Frankfurt'ta devam etti.
Kişisel başarıları arasında bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi elemesi ve bir dizi kupa finali ile Leipzig'in teknik direktörlüğü görevindeyken elde ettiği sıralamalar yer alıyor. Transfer piyasasındaki en isabetli kararları arasında ise Leipzig'e Hırvat stoper Gvardiol'un transferi (36 milyon avroya satın alınmış ve 90 milyon avroya satılmış), Dani Olmo ve şu anda Milan'da forma giyen forvet Christopher Nkunku yer alıyor, ancak özellikle Frankfurt'taki dönemine ait olanlar öne çıkıyor: Pacho, Ekitike, Kolo Muani ve Marmoush gibi oyuncular tek başlarına Alman kulübüne yaklaşık 305 milyon euro kazandırdı.