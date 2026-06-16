Milan, Markus Krösche'ye güveniyor: Eintracht Frankfurt'a ödenecek tazminat ne kadar olacak?

Paderborn'da ve ardından Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Krosche'nin teknik direktörlük serüveni, 2017/2018 sezonunda yine Paderborn'da başladı ve daha sonra Leipzig ile Eintracht Frankfurt'ta devam etti.





Kişisel başarıları arasında bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi elemesi ve bir dizi kupa finali ile Leipzig'in teknik direktörlüğü görevindeyken elde ettiği sıralamalar yer alıyor. Transfer piyasasındaki en isabetli kararları arasında ise Leipzig'e Hırvat stoper Gvardiol'un transferi (36 milyon avroya satın alınmış ve 90 milyon avroya satılmış), Dani Olmo ve şu anda Milan'da forma giyen forvet Christopher Nkunku yer alıyor, ancak özellikle Frankfurt'taki dönemine ait olanlar öne çıkıyor: Pacho, Ekitike, Kolo Muani ve Marmoush gibi oyuncular tek başlarına Alman kulübüne yaklaşık 305 milyon euro kazandırdı.