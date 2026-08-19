Getty Images Sport
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Milan, Manchester City'nin Tijjani Reijnders'ı Al-Qadsiah'a satmasının ardından dev bir mali gelir elde etti
Dev Suudi Arabistan transferi tamamlandı
Football Italia'ya göre, Reijnders, €61 milyon bonservis bedeli karşılığında Al-Qadsiah'a katılmak üzere resmen Manchester City'den ayrıldı. Orta saha oyuncusu, Orta Doğu'da beş yıllık yüksek bedelli bir sözleşmeye imza attı ve maaşının bu süre içinde toplamda €100 milyonun üzerine çıkacağı bildirildi. Al-Qadsiah, transferi X'te yayımladığı tanıtım videosuyla duyurdu. Reijnders burada gururla, "Ben Hollandalı bir sanatçıyım; ben bir Qadsiah adamıyım" dedi. Oyuncu, kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıkıp kısa süren döneminde iki yerel kupa kazandıktan sonra İngiltere'den ayrıldı.
- Getty Images Sport
Milan, akıllıca bir maddeyi devreye soktu
Manchester City, bir yıl önce 55 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncudan güçlü bir geri dönüş elde etmiş olsa da, asıl mali kazanan Milan oldu. İtalyan kulübü geçen yaz Reijnders'ı sattığında, performansa bağlı olarak 14 milyon euroya kadar ek ödeme maddeleri ekledi. Kritik nokta ise, hızlı bir ayrılığı öngörmeleri ve akıllıca bir madde koymalarıydı. Bu özel anlaşma, Manchester City'nin Reijnders'ı ilk yıl içinde satması halinde, Şampiyonlar Ligi zaferi ya da Ballon d'Or gibi hedeflere ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın 14 milyon euroluk paketin tamamını ödemek zorunda kalacağını garanti altına aldı.
İtalyanlar için dev kâr
Manchester City, satışı hızlıca sonuçlandırmak istiyordu ancak bu acelecilik, kulübün ek milyonları da yasal olarak ödemek zorunda kalması anlamına geliyor. Bu son ödeme, Milan'ın Reijnders için aldığı toplam bonservis bedelini neredeyse 70 milyon euroya çıkarıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Milan, Reijnders'i 2023 yazında AZ Alkmaar'dan transfer etmek için ilk etapta 13 milyon euro ödemişti. Bu da kulübün şu ana kadar toplamda 56 milyon euroluk dev bir kâr elde ettiği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Reijnders için sırada ne var?
İleriye bakıldığında Reijnders, artık teknik direktör Brendan Rodgers yönetiminde yeni takım arkadaşı Mateo Retegui ile bir araya gelecek. Al-Qadsiah, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Reijnders, takımın Suudi Pro Ligi'nin ikinci haftasında cuma günü Al-Ittihad ile karşılaşacağı maçta ilk kez forma giyebilir.
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