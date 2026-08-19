Manchester City, bir yıl önce 55 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncudan güçlü bir geri dönüş elde etmiş olsa da, asıl mali kazanan Milan oldu. İtalyan kulübü geçen yaz Reijnders'ı sattığında, performansa bağlı olarak 14 milyon euroya kadar ek ödeme maddeleri ekledi. Kritik nokta ise, hızlı bir ayrılığı öngörmeleri ve akıllıca bir madde koymalarıydı. Bu özel anlaşma, Manchester City'nin Reijnders'ı ilk yıl içinde satması halinde, Şampiyonlar Ligi zaferi ya da Ballon d'Or gibi hedeflere ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın 14 milyon euroluk paketin tamamını ödemek zorunda kalacağını garanti altına aldı.