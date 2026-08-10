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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan: Maignan ve Rabiot'nun uzayan tatilinin perde arkasında ne var? Dünya Kupası sonrası yorgunluk ve transfer piyasası arasında

AC Milan
M. Maignan
A. Rabiot

Kaleci ile orta saha oyuncusu tatillerini uzatıyor: bunun transfer piyasasıyla da ilgisi var mı?

Mike Maignan ve Adrien Rabiot'un, Dünya Kupası sonrası tatillerinin ardından hazırlıklara başlamak için yaklaşık 12 Ağustos'ta Milan'a katılması gerekiyordu. Ancak son anda ikisi de birkaç gün daha ihtiyaç duyduklarını kulübe bildirerek dönüşlerini 16'sına erteledi; bu tarih, Torino'ya karşı ligdeki ilk maçtan tam bir hafta önceye denk geliyor. Ruben Amorim'in takımı, Asya ve Okyanusya turunun sona ermesinin ardından çalışmalarına tam da 12 Ağustos Çarşamba günü yeniden başlayacak ve 15 Ağustos'ta ise Polonya'nın Wroclaw kentinde Manchester United ile hazırlık maçında karşılaşacak.


Son Dünya Kupası maçlarını 18 Temmuz'da oynayan kaleci ile orta saha oyuncusu (Fransa'nın İngiltere'ye 6-4 kaybettiği üçüncülük finali), böylece fiilen bir aylık tatil yapmış olacak. İkili için bu gecikmeli dönüş, Milan taraftarlarını rahatsız ediyor; Naviglio'nun öte yakasında ise Inter taraftarları, yine finallere kadar Dünya Kupası'nda görev yapan Lautaro ile yeni transfer Stones'un dönüşünü şimdiden karşıladı.



  • İŞARETLER

    İki Fransız oyuncuya kıyasla burada bazı farklı nüanslar da var. Rabiot cephesinden, Dünya Kupası hâlâ sürerken, kendisini ayrılık talebine yakın gösteren iddiaları yatıştırmak için Milan'a sevgi dolu bir açıklama gelmişti ("Elbette yeniden Milan'dan başlıyorum, Amorim'le konuşacağım"), rossoneri kalecisi ve kaptanı cephesinde ise en azından çelişkili çeşitli sinyaller var. Önce sosyal medyada Milan dünyasına dair her türlü referansın kaldırılması (AC Milan player yazısı da dahil), ardından da rossoneri efsanesi Franco Baresi'nin cenazesine katılmaması.


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  • TRANSFER PİYASASI

    Bu saatlerde birçok kişi, uzatılan bu tatilin arkasında transferle ilgili bazı niyetlerin olup olamayacağını soruyor. Bugün itibarıyla bu yönde herhangi bir işaret yok ve ikilinin dinlenme talebinin arkasında büyük olasılıkla gerçekten yalnızca, büyük favori olarak gidip kaybettikleri bir Dünya Kupası'nın izlerinden tamamen kurtulma isteği var. Ancak transfer piyasası bizi her zaman sürprizlere ve ani tutum ile yaklaşım değişikliklerine alıştırdı. Bu yüzden Maignan ve Rabiot'nun Milanello'ya dönüşünü, gözlerinden ve özellikle de ilk sözlerinden Milan dünyasıyla bağlarının hâlâ tam olup olmadığını ya da en azından ikisinden biri için transfer döneminin son bölümünde havai fişekli bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını gerçekten anlamak için bekliyoruz.


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