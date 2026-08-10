Mike Maignan ve Adrien Rabiot'un, Dünya Kupası sonrası tatillerinin ardından hazırlıklara başlamak için yaklaşık 12 Ağustos'ta Milan'a katılması gerekiyordu. Ancak son anda ikisi de birkaç gün daha ihtiyaç duyduklarını kulübe bildirerek dönüşlerini 16'sına erteledi; bu tarih, Torino'ya karşı ligdeki ilk maçtan tam bir hafta önceye denk geliyor. Ruben Amorim'in takımı, Asya ve Okyanusya turunun sona ermesinin ardından çalışmalarına tam da 12 Ağustos Çarşamba günü yeniden başlayacak ve 15 Ağustos'ta ise Polonya'nın Wroclaw kentinde Manchester United ile hazırlık maçında karşılaşacak.





Son Dünya Kupası maçlarını 18 Temmuz'da oynayan kaleci ile orta saha oyuncusu (Fransa'nın İngiltere'ye 6-4 kaybettiği üçüncülük finali), böylece fiilen bir aylık tatil yapmış olacak. İkili için bu gecikmeli dönüş, Milan taraftarlarını rahatsız ediyor; Naviglio'nun öte yakasında ise Inter taraftarları, yine finallere kadar Dünya Kupası'nda görev yapan Lautaro ile yeni transfer Stones'un dönüşünü şimdiden karşıladı.







