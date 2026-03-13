Milan, Maignan'ın gururu: "Kaptan olmak bir onur, geçen yılı telafi etmek için burada kaldım. Allegri ise bir numara."

"Bu takımın kaptanı olmak bir sorumluluk ve ben bununla gurur duyuyorum. Bir rol oynamak zorunda değilsin, sadece kendin ol ve bir örnek olmaya çalış, kaptanlık bandını veya statünü kötüye kullanma" diyor Maignan, Rossoneri soyunma odasının tartışmasız lideri ve öncüsü olduğu konumuyla ilgili olarak. DAZN'a şunları da ekliyor: "Bana kaptanlık bandını verdilerse, bu benim kim olduğum içindir. Geçmişte, genç takım antrenörlerine bana kaptanlık bandını vermelerine gerek olmadığını, çünkü ben onu takmasam da kendimi kaptan gibi hissettiğimi söylemiştim. Bugün ise bu benim için bir gurur ve büyük bir sorumluluk kaynağı."