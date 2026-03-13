Goal.com
Milan, Maignan'ın gururu: "Kaptan olmak bir onur, geçen yılı telafi etmek için burada kaldım. Allegri ise bir numara."

Rossoneri kalecisi, takımın lideri ve lokomotifi olduğunu her geçen gün daha fazla hissediyor.

Milan'ın kalecisi ve kaptanı, Scudetto yarışını açık tutmaya çalışıyor. Mike Maignan, Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı takımın şu ana kadar olumlu geçen sezonunun şüphesiz başrol oyuncularından biri. Takım, geçen pazar günü derbide aldığı galibiyetle lider Inter'in 7 puan gerisine geldi. Fransız milli takımının bir numaralı oyuncusu, DAZN tarafından kendisine adanmış "Beyond the Magic" başlıklı derinlemesine incelemenin kahramanı. Bu incelemenin bazı bölümlerini şimdiden okuyabilirsiniz.

  • BANDAJIN ÖNEMİ

    "Bu takımın kaptanı olmak bir sorumluluk ve ben bununla gurur duyuyorum. Bir rol oynamak zorunda değilsin, sadece kendin ol ve bir örnek olmaya çalış, kaptanlık bandını veya statünü kötüye kullanma" diyor Maignan, Rossoneri soyunma odasının tartışmasız lideri ve öncüsü olduğu konumuyla ilgili olarak. DAZN'a şunları da ekliyor: "Bana kaptanlık bandını verdilerse, bu benim kim olduğum içindir. Geçmişte, genç takım antrenörlerine bana kaptanlık bandını vermelerine gerek olmadığını, çünkü ben onu takmasam da kendimi kaptan gibi hissettiğimi söylemiştim. Bugün ise bu benim için bir gurur ve büyük bir sorumluluk kaynağı."

  • ALLEGRI'NİN BAŞARILARI

    Kaptan ve 2031 Haziranına kadar sözleşmesini yenileyen Mike Maignan, geçen yaz Milan'dan ayrılma riskiyle karşı karşıya kaldı. O dönemde sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girmiş ve Chelsea hem onun hem de kulübün kapısını çalmıştı. Onu kalmaya ikna eden faktörler arasında şu anki teknik direktör de vardı: "Allegri, soyunma odasını yönetme ve sahadaki tavırları açısından en iyilerden biri."

  • MİNNET

    Aynı şekilde, Milan'a olan minnettarlık ve geçen sezon gibi özel bir sezonu telafi etme isteği gibi önemli faktörler de etkili oldu: "Bu yıl büyük bir intikam arzusu ile geldim, başından beri böyle düşünüyordum ve bugün de öyle düşünüyorum. Milan, kendimi dünyaya gösterdiğim yer. Bu formayı giymenin ne anlama geldiğini gerçekten anlamak için buraya gelmelisin. Oynadığımızda, kulübün büyüklüğü ortaya çıkıyor ve ben ömür boyu Milan taraftarı olacağım."

