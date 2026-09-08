2025/26 sezonunda Milan, Calcio e Finanza tarafından yayımlanan tahminlere göre, kadrodaki futbolcuların maaşları için net yaklaşık 55,7 milyon euro ve brüt 100 milyon euronun altında bir ödeme yapıyordu.

2026/27'de net maaş bütçesi 64,8 milyon euroya yükseliyor; bu da yaklaşık 9,1 milyon euroluk, yani %16,3'lük bir artış anlamına geliyor.





Brüt maliyet tarafında, toplam 103,14 milyon euroya ulaşıyor. Milan böylece yeniden 100 milyon euro eşiğinin üzerine çıkıyor ve Serie A sıralamasında yaklaşık 109,2 milyon euroyla üçüncü sırada yer alan Napoli'ye yaklaşıyor.



