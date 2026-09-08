Milan'ın 2026-27 sezonu için maaş bütçesi artıyor. Calcio e Finanza'nın haberine göre kulüp, kadroda yer alan 27 futbolcu için toplam 64,8 milyon euro net maaş ödüyor; bu rakam brüt yaklaşık 103,14 milyon euroya karşılık geliyor. Milan, Serie A maaş sıralamasında Inter, Juventus ve Napoli'nin arkasında dördüncü sırada yer alıyor.
Çeviri:
Milan maaşları 2026-2027: En yüksek ücreti Gonçalo Ramos alıyor, Chukwueze Pulisic ile aynı seviyede, Loftus-Cheek Rabiot’dan daha fazla kazanıyor. Cissé’ye 500 bin avro
Milan, Napoli'ye yaklaşıyor
2025/26 sezonunda Milan, Calcio e Finanza tarafından yayımlanan tahminlere göre, kadrodaki futbolcuların maaşları için net yaklaşık 55,7 milyon euro ve brüt 100 milyon euronun altında bir ödeme yapıyordu.
2026/27'de net maaş bütçesi 64,8 milyon euroya yükseliyor; bu da yaklaşık 9,1 milyon euroluk, yani %16,3'lük bir artış anlamına geliyor.
Brüt maliyet tarafında, toplam 103,14 milyon euroya ulaşıyor. Milan böylece yeniden 100 milyon euro eşiğinin üzerine çıkıyor ve Serie A sıralamasında yaklaşık 109,2 milyon euroyla üçüncü sırada yer alan Napoli'ye yaklaşıyor.
En çok kazanan Ramos, Cisse'nin maaşı ise 500 bin euro.
Milan’da en yüksek maaşı alan oyuncular listesinin zirvesinde, sezon başına net 5 milyon euro kazanan Maignan, Gila ve Gonçalo Ramos yer alıyor. Onları 4 milyon euroyla Chukwueze ve Pulisic takip ediyor. Listenin sonunda ise Cissé (500 bin), Comotto (300 bin) ve Torriani (300 bin) bulunuyor.
Tüm maaşlar
Gonçalo Ramos: 5 milyon euro;
Mike Maignan: 5 milyon;
Mario Gila: 5 milyon;
Samuel Chukwueze: 4 milyon;
Christian Pulisic: 4 milyon;
Ruben Loftus-Cheek: 4 milyon;
Adrien Rabiot: 3,5 milyon;
Luka Modrić: 3,5 milyon;
Fikayo Tomori: 3,5 milyon;
Alexis Saelemaekers: 3,5 milyon;
Diego Moreira: 3 milyon;
Ardon Jashari: 2,5 milyon;
Pervis Estupiñán: 2,5 milyon;
Matteo Gabbia: 2 milyon;
Yunus Musah: 2 milyon;
Omari Hutchinson: 1,8 milyon;
Strahinja Pavlović: 1,7 milyon;
Koni De Winter: 1,7 milyon;
Warren Bondo: 1,5 milyon;
Sankhoun Diawara: 1 milyon;
Francesco Camarda: 800 bin euro;
Pietro Terracciano: 800 bin euro;
Filippo Terracciano: 800 bin euro;
Davide Bartesaghi: 600 bin euro;
Alphadjo Cissé: 500 bin euro;
Christian Comotto: 300 bin euro;
Lorenzo Torriani: 300 bin euro.
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