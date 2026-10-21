Zachary Athekame, Ligue 1'in 2026-27 sezonundaki yıldızlarından biri. Milan'dan kiralık olarak gelen İsviçreli kanat oyuncusu, iki gol ve üç asistle öne çıktığı bir sezon geçiriyor. Bu performansı, Yakin'in çalıştırdığı İsviçre Milli Takımı'na çağrılmasını sağladı. Kuzey Makedonya'daki ilk maçında da iki asist yaptı. Fransa'da orta açma becerisi nedeniyle David Beckham'a benzetildi. Abartılı olsa da bu benzetme, Athekame'nin niteliklerini vurguluyor.
Milan, Lyon ile görüşüyor: Zachary Athekame'nin ocak ayında geri dönmesini istiyor
Ocak ayı için girişim
Lyon, Paris Saint-Germain ile birlikte 14 puanla Ligue 1'in zirvesindeyse bunda Young Boys'un eski kanat oyuncusunun da payı var. Milan, oyuncu için 2025 yazında 10 milyon avro ödedi; gelecekteki satışından İsviçre kulübüne de yüzde 10 pay verilecek. Oyuncunun bu sezonki etkileyici performansı Aldo Rossi Caddesi'nde de gözden kaçmadı. Bugün La Gazzetta dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Milan, onu haziranı beklemeden ocak ayında İtalya'ya geri getirmeyi ciddi biçimde düşünüyor.
Milan'a dönecek
Geçen yıl Allegri yönetiminde 29 maça çıkıp 2 gol atan Athekame, sağ taraftaki doğru takviye olarak görülüyor. Dörtlü savunmada Gila'nın, tercih 3-4-2-1'den yana olursa Chukwueze'nin asıl yedeği olacak. Lyon şimdilik transfere kapıyı kapatıyor ancak özellikle bir alternatif bulabilirse görüşmeler için alan var. Konu yalnızca ertelendi; Athekame, Ocak ya da Haziran 2027'de kesinlikle yeniden Milan formasını giyecek.
Athekame ne kadar kazanıyor?
2004 doğumlu İsviçreli futbolcunun Milan ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Calcio e Finanza'nın yazdığına göre maaşı net 1 milyon euro, brüt ise yaklaşık 1,85 milyon euro.
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