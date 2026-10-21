Milan, Lyon ile görüşüyor: Zachary Athekame'nin ocak ayında geri dönmesini istiyor

Zachary Athekame, Ligue 1'in 2026-27 sezonundaki yıldızlarından biri. Milan'dan kiralık olarak gelen İsviçreli kanat oyuncusu, iki gol ve üç asistle öne çıktığı bir sezon geçiriyor. Bu performansı, Yakin'in çalıştırdığı İsviçre Milli Takımı'na çağrılmasını sağladı. Kuzey Makedonya'daki ilk maçında da iki asist yaptı. Fransa'da orta açma becerisi nedeniyle David Beckham'a benzetildi. Abartılı olsa da bu benzetme, Athekame'nin niteliklerini vurguluyor.



