Luka Modric, Hırvatistan formasıyla oynamaya devam edecek. Bunu federasyonun kendisi duyurdu ve Milan'ın 14 numarasının Çekya, İspanya ve İngiltere'ye karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarında kadroda yer alacağını doğruladı. Eski Real Madrid oyuncusu, yeni teknik direktör Slaven Bilić ve HNS Başkanı Marijan Kustić ile görüşerek, önündeki resmi maçlar için hazır olduğunu yineledi. 202 maça çıkan ve birçok tarihi dönüm noktasına imza atan Modric, olağanüstü milli takım kariyerini sürdürmeye hazır.
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Milan, Luka Modric veda etmiyor: Hırvatistan tarafından Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrılacak
Hırs ve İstek
Slaven Bilić, "Doğal olarak Luka'nın kararı beni son derece mutlu ediyor. Hepimiz onun Hırvatistan'a hem sahada hem saha dışında neler katabileceğini biliyoruz. 14 yıl sonra onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum ve ikimiz de Hırvatistan'ı zirve seviyesinde, kazanan ve dünyanın en iyi takımlarıyla aynı düzeyde bir takım olarak tutma yönündeki güçlü hırsı paylaşıyoruz" dedi.
Milan’ın bel kemiği
Eylül ayında 41 yaşına girecek olan Modric, Dünya Kupası'nın ardından Milan ile sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar yıllık net 3,5 milyon euro, brüt 6,5 milyon euro ücretle yenilemeye karar verdi. Geçen sezon 37 maça çıkıp 2 gol attı, bu sezon ise Venezia karşısında ilk 11'de oynadı (sahada 74 dakika kaldı) ve Torino'ya karşı sezonun ilk maçında sonradan oyuna girdi (maçın son 34 dakikasında forma giydi).
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