Milan, Luka Modric veda etmiyor: Hırvatistan tarafından Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrılacak

Slaven Bilić, "Doğal olarak Luka'nın kararı beni son derece mutlu ediyor. Hepimiz onun Hırvatistan'a hem sahada hem saha dışında neler katabileceğini biliyoruz. 14 yıl sonra onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum ve ikimiz de Hırvatistan'ı zirve seviyesinde, kazanan ve dünyanın en iyi takımlarıyla aynı düzeyde bir takım olarak tutma yönündeki güçlü hırsı paylaşıyoruz" dedi.