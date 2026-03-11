Goal.com
Canlı
Silvano Vos Grafica Giusta

Çeviri:

Milan, Lozan şokundan Hollanda'da geçirdiği üç aya: Silvano Vos'un sonu böyle oldu

2024 yazında, Rossoneri kulübü Ajax'tan onu transfer etmek için yaklaşık 3 milyon euro artı bonus harcayarak iyi bir iş yaptığını düşünüyordu, ancak Vos ortadan kayboldu.

Rossoneri'nin 23 yaş altı takımının yıldızı olması gerekiyordu, ancak sadece 15 maça çıktı. Son maçı 2 Mart 2025'te, Legnago-Milan Futuro maçının ikinci yarısında oyuna girerek, Serie C maçını ev sahibi takımın 2-1 galibiyetiyle tamamladı. Silvano Vos'un Milan'daki kariyeri çok garipti: Carpi ile parlak bir başlangıç yaptı ve Emilia takımının teknik direktörü Cristian Serpini onu olağanüstü olarak nitelendirdi, ancak sonra tamamen unutuldu. 

Oysa Milan, 2024 yazında, uzun süren pazarlıkların ardından Ajax'tan onu transfer etmek için yaklaşık 3 milyon euro artı bonus ödeyerek, çeşitli Fransız ve Alman kulüplerinin rekabetini geride bırakarak iyi bir iş yaptığını düşünmüştü.

  • PARTE, ANZI NO

    Geçtiğimiz Eylül ayında Vos, Milan'dan ayrılmak üzereydi: İsviçre kulübü Lozan ile uzun süren görüşmelerin ardından,taraflar transfer konusunda genel bir anlaşmaya varamadılar. Bunun nedeni kesinlikle kiralama bedelinin ödenmesi ve maaşın bölüşülmesiydi. Vos'un önemli bir sözleşmesi var ve Milan ile Lozan bu iki konuda anlaşmaya varamadılar. Massimiliano Allegri'nin planlarında yer almadığı düşünüldüğünde, profesyonel ligde yeniden başlamak için son şansı olan bir oyuncu için bu büyük bir şoktu. 

    • Reklam

  • YARALANMA VE HOLLANDA'YA DÖNÜŞ

    20 yaşındaki Hollandalı Vos, Milano'da kaldı ve neredeyse hiç görünmedi. Bu, onun gelişim süreci için en iyi şey değil. Tam tersine. Ancak Rossoneri taraftarlarının aylardır sorduğu soru hep aynıydı: Silvano Vos ne oldu? Eylül ayından bu yana Milan Futuro'da hiç forma giymedi. Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Ajax'ın yaz dönemi zorlu geçti ve birkaç fiziksel sorunla boğuştu, bu da hazırlık sürecini olumsuz etkiledi. Oyuncu ve ekibi, Rossoneri yönetimi ile Hollanda'da, daha doğrusu Amsterdam'da tedavisine devam etmek için bir anlaşma yaptı ve oyuncu birkaç ay boyunca Amsterdam'da kaldı.

  • MILANELLO'DA REHABİLİTASYON AŞAMASI

    Milan Futuro'nun sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olan Vos, yılın başında Milanello'ya geri döndü ve Hollanda'da birkaç ay dinlendikten sonra en iyi kondisyonuna ulaşmak için çalışıyor. Rossoneri kulübü, 2005 doğumlu oyuncudan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Oyuncu, teknik açıdan değil, özellikle tutumu ve çalışmaya yatkınlığı açısından beklentileri büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi Silvano'nun şansını en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor: doğru zihniyete sahip olduğunu kanıtlarsa, Milan Futuro'nun ve belki de A Takım'ın kapıları ona açılacaktır.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0