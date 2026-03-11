Milan, Lozan şokundan Hollanda'da geçirdiği üç aya: Silvano Vos'un sonu böyle oldu

Rossoneri'nin 23 yaş altı takımının yıldızı olması gerekiyordu, ancak sadece 15 maça çıktı. Son maçı 2 Mart 2025'te, Legnago-Milan Futuro maçının ikinci yarısında oyuna girerek, Serie C maçını ev sahibi takımın 2-1 galibiyetiyle tamamladı. Silvano Vos'un Milan'daki kariyeri çok garipti: Carpi ile parlak bir başlangıç yaptı ve Emilia takımının teknik direktörü Cristian Serpini onu olağanüstü olarak nitelendirdi, ancak sonra tamamen unutuldu.

Oysa Milan, 2024 yazında, uzun süren pazarlıkların ardından Ajax'tan onu transfer etmek için yaklaşık 3 milyon euro artı bonus ödeyerek, çeşitli Fransız ve Alman kulüplerinin rekabetini geride bırakarak iyi bir iş yaptığını düşünmüştü.