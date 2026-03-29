Milan, Loftus-Cheek'i kadroya kattı: Napoli maçında özel bir koruyucu giyerek sahaya çıkacak

Rossoneri'nin sağlık ekibinden iyi haberler geliyor; zira Ruben Loftus-Cheek resmi olarak iyileşti ve Massimiliano Allegri'nin Milan kadrosunda, Serie A'nın 31. haftasında Napoli ile oynanacak lig maçı öncesinde hazır durumda.

Böylece Livorno'lu teknik direktör, Antonio Conte'nin takımına karşı Maradona Stadyumu'nda oynanacak bu kritik deplasman maçı için bir koz daha kazanmış oldu. İngiliz orta saha oyuncusu, Parma ile oynanan iç saha maçında yüzünden aldığı darbe nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kadroda yer alabilecek.