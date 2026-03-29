Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie A
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Milan, Loftus-Cheek'i kadroya kattı: Napoli maçında özel bir koruyucu giyerek sahaya çıkacak

Massimiliano Allegri, bir sonraki maç öncesinde İngiliz orta saha oyuncusuna yeniden güvenebilecek.

Rossoneri'nin sağlık ekibinden iyi haberler geliyor; zira Ruben Loftus-Cheek resmi olarak iyileşti ve Massimiliano Allegri'nin Milan kadrosunda, Serie A'nın 31. haftasında Napoli ile oynanacak lig maçı öncesinde hazır durumda.

Böylece Livorno'lu teknik direktör, Antonio Conte'nin takımına karşı Maradona Stadyumu'nda oynanacak bu kritik deplasman maçı için bir koz daha kazanmış oldu. İngiliz orta saha oyuncusu, Parma ile oynanan iç saha maçında yüzünden aldığı darbe nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kadroda yer alabilecek.

    Dün Milanello'da Milan Futuro oyuncularıyla yapılan antrenman maçında Loftus-Cheek, Allegri'nin antrenmanına aktif olarak katılarak maçın tamamını oynadı. Dolayısıyla, Napoli maçı için resmi olarak iyileştiği kabul edilebilir.

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İngiliz oyuncu, geçen ay Corvi ile çarpışması sonucu çenesinden kırık geçirdikten sonra, özel bir koruyucu ile sahaya çıkacak.

    Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlayalım.

    Parma ile oynanan maçın sekizinci dakikasında, Saelemaekers'in ortasında Loftus-Cheek, topa ulaşmak için ceza sahasına daldı ve sarı-mavi takımın kalecisi Corvi'nin yumruklarıyla karşılaştı. Aldığı darbeyle neredeyse bayılan Loftus-Cheek, bilinci açık halde hastaneye kaldırıldı. Burada üst dişlerinde ve çene kemiğinde kırık tespit edildi. Bu durum, Loftus-Cheek'in ameliyat olmasını ve o günden beri sahalardan uzak kalmasını gerektirdi.

