Maignan 6: Milan kaptanı için rutin bir akşam. Salento ekibinin tüm girişimlerini daha doğmadan bitiren birkaç etkili yerden çıkışı vardı.

Gila 6,5: İspanyol oyuncu adeta gerçek bir balyoz. Neredeyse takıntı haline getirmişçesine sürekli öne çıkıp topu kapmayı arıyor. Milan ve Amorim için kesinlikle memnuniyet verici.

De Winter 6: Stulic ve genç Esteban ona ciddi sorunlar çıkarmıyor. Yeni dönemin artık neredeyse değişmez ilk 11 oyuncusu haline gelen Belçikalı stoper, oyun kurulumunda önceki maçlara göre daha az isabetliydi.

Pavlović 6,5: Pulisic'e yaptığı asist tam anlamıyla bir mücevher ve tüm takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sözleşme yenilemeye yakın olan oyuncu, karizmatik bir performans ortaya koydu. Savunmanın lideri

Chukwueze 6: Amorim için giderek daha değerli hale geliyor: savunma fazında gözle görülür gelişmeler var ama hücumda daha fazlasını yapabilir. Yine de ilk yarıda tehlikeli bir şutunda Falcone'nin çok iyi bir kurtarış yaptığını belirtmek gerek.

Modrić 6,5: San Siro'da herkes, sahadan çıkan Hırvat oyuncuyu ayakta alkışladı; ikna edici bir Milan için kusursuz bir orkestra şefiydi. Ancak taraftarları asıl coşturan şey, rakip hücumculara karşı büyük bir alçakgönüllülük ve takım için fedakarlık isteğiyle yaptığı top kazanımları oldu. Efsane. (77. dakikada Musah girdi, puansız)

Rabiot 7,5: sahanın en iyisi unvanını aldı: başarılı pas ve dokunduğu top yüzdesi etkileyici. Oyunu yönetiyor ve sürekli rakip savunma hattına hücum ediyor: 2-0'ı getiren gol, ligdeki ikinci golü, tam anlamıyla eksiksiz bir performansın doğrudan sonucu.

Estupiñan 6: 64. dakikada derin bir çapraz koşuyla ceza sahasında Coulibaly'den önce davranıyor: hayati bir müdahale. Böylece ilk yarının sonlarına doğru yaptığı birkaç basit hata nedeniyle San Siro'nun bir bölümünden yükselen ıslıkları da susturuyor. Asker gibi. (77. dakikada Bartesaghi girdi, puansız)

Pulisic 7: Son kezden 266 gün sonra gol randevusuna yeniden cevap verdi. Milan'ı öne geçiren Amerikalının golü tam anlamıyla teknik bir mücevherdi. Ama futbolun La Scala'sını kutlamak için düzenlenen gala gecesinde, Rabiot'nun farkı ikiye çıkaran golüne giden atağı dahiyane bir topuk dokunuşuyla başlatarak bir sanat eseri daha sundu. Geri döndü (70. dakikada Loftus-Cheek 5,5: dokunduğu üç topun ikisini kaybetti. İngiliz oyuncu için daha iyi dönemler de olmuştu)

Saelemaekers 6: (70. dakikada Moreira 7: gaza bastı, Siebert'i geride bıraktı ve 3-0'lık golü attı; bu aynı zamanda onun San Siro'daki ilk golüydü. Etkili.)

Ramos 6,5: 2-0'lık goldeki no-look asisti, maçın gidişatı açısından en az güzelliği kadar önemliydi. Gol eksik, bunu dolandırmaya gerek yok ama genel olarak performansı takım adına büyük fedakarlıkla geçti.





Teknik direktör Amorim 6,5: kendi fikirlerinde ısrar ediyor ve saha da onu haklı çıkarıyor. Bugün görülen gelişim, mütevazı bir rakip faktörü bir kenara bırakıldığında, ligin yeniden başlaması öncesinde cesaret verici. Bu arada takımı 5 haftada 11 puana ulaştı: hiç fena değil.