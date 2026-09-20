Milan, Lecce karşısında Rabiot ve Modric önderliğinde hem kazandı hem de ikna etti. Pulisic 10 ay sonra yeniden golle buluştu, notu 7. Amorim kendi fikirlerinde ısrar ediyor ve son iki maçta üçüncü golünü atan harika bir Moreira’nın keyfini çıkarıyor.
Milan-Lecce, CM'nin oyuncu puanları: Islıklara rağmen Estupinan 6 aldı. Rabiot ve Pulisic San Siro'yu aydınlattı
Milan oyuncu puanları
Maignan 6: Milan kaptanı için rutin bir akşam. Salento ekibinin tüm girişimlerini daha doğmadan bitiren birkaç etkili yerden çıkışı vardı.
Gila 6,5: İspanyol oyuncu adeta gerçek bir balyoz. Neredeyse takıntı haline getirmişçesine sürekli öne çıkıp topu kapmayı arıyor. Milan ve Amorim için kesinlikle memnuniyet verici.
De Winter 6: Stulic ve genç Esteban ona ciddi sorunlar çıkarmıyor. Yeni dönemin artık neredeyse değişmez ilk 11 oyuncusu haline gelen Belçikalı stoper, oyun kurulumunda önceki maçlara göre daha az isabetliydi.
Pavlović 6,5: Pulisic'e yaptığı asist tam anlamıyla bir mücevher ve tüm takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sözleşme yenilemeye yakın olan oyuncu, karizmatik bir performans ortaya koydu. Savunmanın lideri
Chukwueze 6: Amorim için giderek daha değerli hale geliyor: savunma fazında gözle görülür gelişmeler var ama hücumda daha fazlasını yapabilir. Yine de ilk yarıda tehlikeli bir şutunda Falcone'nin çok iyi bir kurtarış yaptığını belirtmek gerek.
Modrić 6,5: San Siro'da herkes, sahadan çıkan Hırvat oyuncuyu ayakta alkışladı; ikna edici bir Milan için kusursuz bir orkestra şefiydi. Ancak taraftarları asıl coşturan şey, rakip hücumculara karşı büyük bir alçakgönüllülük ve takım için fedakarlık isteğiyle yaptığı top kazanımları oldu. Efsane. (77. dakikada Musah girdi, puansız)
Rabiot 7,5: sahanın en iyisi unvanını aldı: başarılı pas ve dokunduğu top yüzdesi etkileyici. Oyunu yönetiyor ve sürekli rakip savunma hattına hücum ediyor: 2-0'ı getiren gol, ligdeki ikinci golü, tam anlamıyla eksiksiz bir performansın doğrudan sonucu.
Estupiñan 6: 64. dakikada derin bir çapraz koşuyla ceza sahasında Coulibaly'den önce davranıyor: hayati bir müdahale. Böylece ilk yarının sonlarına doğru yaptığı birkaç basit hata nedeniyle San Siro'nun bir bölümünden yükselen ıslıkları da susturuyor. Asker gibi. (77. dakikada Bartesaghi girdi, puansız)
Pulisic 7: Son kezden 266 gün sonra gol randevusuna yeniden cevap verdi. Milan'ı öne geçiren Amerikalının golü tam anlamıyla teknik bir mücevherdi. Ama futbolun La Scala'sını kutlamak için düzenlenen gala gecesinde, Rabiot'nun farkı ikiye çıkaran golüne giden atağı dahiyane bir topuk dokunuşuyla başlatarak bir sanat eseri daha sundu. Geri döndü (70. dakikada Loftus-Cheek 5,5: dokunduğu üç topun ikisini kaybetti. İngiliz oyuncu için daha iyi dönemler de olmuştu)
Saelemaekers 6: (70. dakikada Moreira 7: gaza bastı, Siebert'i geride bıraktı ve 3-0'lık golü attı; bu aynı zamanda onun San Siro'daki ilk golüydü. Etkili.)
Ramos 6,5: 2-0'lık goldeki no-look asisti, maçın gidişatı açısından en az güzelliği kadar önemliydi. Gol eksik, bunu dolandırmaya gerek yok ama genel olarak performansı takım adına büyük fedakarlıkla geçti.
Teknik direktör Amorim 6,5: kendi fikirlerinde ısrar ediyor ve saha da onu haklı çıkarıyor. Bugün görülen gelişim, mütevazı bir rakip faktörü bir kenara bırakıldığında, ligin yeniden başlaması öncesinde cesaret verici. Bu arada takımı 5 haftada 11 puana ulaştı: hiç fena değil.
LECCE PUANLARI
Falcone 6: Yediği üç golde kesinlikle yapabileceği hiçbir şey yok ama en az birkaç kurtarışla farkın daha da açılmasını önlüyor.
Veiga 5,5: maça iyi başlıyor, kendini düzenli şekilde gösteriyor. Milan'ın baskısı karşısında dağılıyor ve kısa sürede oyundan düşüyor.
Gaspar 5: Thiago Gabriel'in yokluğunda ilk 11'e dönen Angolalı savunmacı için Milan karşısında çok zor bir maç oldu.
Siebert 4,5: final bölümünde Moreira karşısında adeta oyuncak oldu, Ramos karşısında da büyük zorluk yaşadı. Çabuk unutulması gereken bir gece.
Gallo 6: ölçüsünü hiç kaybetmiyor, ilk pas ve oyun kurulumunda da iyi. Chukwueze ile bire bir eşleşmesinde puanla öne çıkıyor.
Maleh 5: rakibi son derece zorlu ama formunun zirvesindeki bir Rabiot'yu durdurmayı hiç başaramıyor. (70. dakikada Ngom 5,5: yerine giren takım arkadaşına kıyasla pek bir şey değiştirmiyor)
Ilić 5: Rabiot on numara hattına çıktığında mesafeyi kaybediyor: çok az referans noktası var ve oyun kuruculuğu fazla okul işi kalıyor, daha iyisini yapabilir. (70. dakikada Kaba 5,5: orta sahada set olmaya çalışıyor)
Coulibaly 6: çok koşuyor ve sürekli yaptığı koşularla derinliği zorlayarak Estupinan'ı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. İstekli.
Monteiro 5,5: bazı ilginç çıkışları var ama çabuk sönüyor. (70. dakikada Fatah 5: hiç görünmüyor)
Štulić 5: Corvino'nun her zaman dediği gibi eşte hata yapılabilir ama santrforda yapılamaz: Sırp oyuncu, Salento ekibinin eski CEO'sunun hata yaptığı az sayıdaki santrfordan biri olmaya devam ediyor. Az hareketli ve hiç tehlikeli değil, teknik direktörü de devre arasında onu soyunma odasında bırakmaya mecbur bırakıyor. (46. dakikada Esteban 5,5: çok hareketleniyor ama az ve kötü servis alıyor)
Pierotti 6: iyi geçen ilk yarısı nedeniyle bu notu hak ediyor.
Teknik direktör Di Francesco 5: Milan'a kaybetmek anlaşılır ama ikna etmeyen şey, takımın fazla teslimiyetçi performansı.
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