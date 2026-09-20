41' POZİSYON - Pulisic'in dikine pasında Pavlovic'in bir uçtan bir uca taşıdığı müthiş kontratak. Savunmacı ceza sahasının içine kadar giriyor, ancak son vuruşta yeterince net değil ve bir savunmacıyı çalımladıktan sonra şut çekmek yerine, topu Chukwueze'ye asist olarak çıkarmayı deniyor (kendisi zaten açık şekilde ofsaytta) ve meşin yuvarlağı Falcone'ye teslim ediyor.





39' - Pulisic, ceza sahasının ortasına Goncalo Ramos için adeta kusursuz bir orta yapıyor, Ramos kafayı vuruyor ancak top az farkla dışarı gidiyor.





34' POZİSYON - Chukwueze'den Gallo'yu hazırlıksız yakalayan harika bir dikine koşu ve Saelemaekers de onu dikine pasla buluyor. Gole benzeyen bu pozisyonda ise Falcone çıkışta daha hazır; bu kez Nijeryalı oyuncunun olası dokunuşundan önce müdahale edip kurtarışı yapıyor.





14' GOL - Pavlovic'ten Pulisic'e müthiş bir dikine top. Siebert'e zamanlama üstünlüğü kuran Pulisic, sağ ayağıyla topu havada kontrol ediyor ve bir anda koordinasyonunu sağlayıp sol ayağıyla vurarak Falcone'nin çıkışını aşıyor.





11' POZİSYON - Goncalo Ramos'tan Pulisic'e ara pası. Sarı-kırmızılı savunmanın arkasına sarkan Pulisic topa ulaşamıyor; zamanında çıkan Falcone ona fırsat vermiyor ve topu yere inerek kontrol ediyor.





9' - Önce slalomla ilerleyip çok uzaklardan şut deneyen Monteiro, ardından da topu kontrol edip ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Ilic, Maigna'nın koruduğu kaleyi bulamıyor.





0' San Siro'da 20.45'te, 100. yılını kutlayan statta maç başladı. Maç öncesinde ışık gösterisi ve kutlama havası vardı.





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