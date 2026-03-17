Milan, Leao ve Pulisic karşılaştırması: Allegri'nin takımı önünde el sıkıştılar

Milanello'da Christian Pulisic ile Rafael Leao arasında ortalık yeniden sakinleşti.
Sky'ın haberine göre, iki Rossoneri forveti, Pazar akşamı Lazio deplasmanında 1-0 yenildikleri maç sırasında ve sonrasında yaşanan anlaşmazlıklardan 2 gün sonra, dostane bir şekilde aralarını düzeltti.
Maçın olağan video analizinin ardından, diğer takım arkadaşlarının önünde iki oyuncu el sıkıştıve Serie A'nın son 9 haftasında birlikte coşkuyla yeniden başlamaya hazır olduklarını gösterdi.
