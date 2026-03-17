Milan, Leao ve Pulisic karşılaştırması: Allegri'nin takımı önünde el sıkıştılar

Rossoneri'nin iki forveti, Pazar akşamı Lazio sahasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından aralarını düzeltti.

Milanello'da Christian Pulisic ile Rafael Leao arasında ortalık yeniden sakinleşti.

Sky'ın haberine göre, iki Rossoneri forveti, Pazar akşamı Lazio deplasmanında 1-0 yenildikleri maç sırasında ve sonrasında yaşanan anlaşmazlıklardan 2 gün sonra, dostane bir şekilde aralarını düzeltti

Maçın olağan video analizinin ardından, diğer takım arkadaşlarının önünde iki oyuncu el sıkıştıve Serie A'nın son 9 haftasında birlikte coşkuyla yeniden başlamaya hazır olduklarını gösterdi.

MILAN, LEAO-PULISIC İKİLİSİ NEDEN İŞE YARAMIYOR?

  YENİDEN İNŞA

    66. dakikada Fulkrug ile değiştirilen Leao, kaptan Maignan ve teknik direktör Allegri'nin kucaklamalarını reddederek tartışmalı bir şekilde sahadan çıktı; bu sırada tribünde teknik direktör yardımcısı Tare, sergilediği davranış nedeniyle onu azarladı

    Yedek kulübesine geçen Portekizli forvet, su şişelerini tekmelemeye başladı ve soyunma odasında, birkaç kez kendisine doğru pas atmadığı gerekçesiyle Pulisic ile tartışmaya girdi. Ardından Allegri'nin müdahalesi ile ortalık sakinleşti. 

  BOĞA'YA DOĞRU

    Milan, Cumartesi günü saat 18:00'de San Siro'da Torino ile karşılaşacak. Allegri'nin Leao ve Pulisic'ten oluşan forvet ikilisini ilk 11'de tutacağı mı, yoksa Fullkrug ve Nkunku'dan en az birini ilk 11'e yükseltmeyi tercih edeceği mi henüz belli değil; tabii Gimenez'i de unutmamak gerek.

