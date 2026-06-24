Rafael Leao, Portekiz formasıyla gol attı ve Milan’daki geleceği hakkında da yeniden konuştu. Özbekistan’a attığı golün ardından Portekizli forvet, DAZN’a Amorim’in Rossoneri’nin teknik direktörlüğüne getirilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Şu anda Dünya Kupası’na odaklanmam gerekiyor. Bu teknik direktör hakkında bildiğim şey, çok yetenekli olduğu; Portekiz'de başarılı oldu, Manchester United'da işler istediği gibi gitmedi ama yine de harika bir teknik direktör. Hayatımla ilgili kararımı Dünya Kupası'ndan sonra vereceğim." Bu sözler, geçtiğimiz günlerde Portekiz milli takımının kampından gelen açıklamaların ardından geldi. O dönemde RTP’ye röportaj veren Leao, Milan’da kendine koyduğu tüm hedefleri gerçekleştirdiğini ve yaptıklarından memnun olarak kulüpten ayrılabileceğini açıklamıştı.
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Milan, Leao ve Amorim’e yönelik tatlı sözler: Transfer piyasasında neler değişiyor?
PAZARDA YENİ ÜRÜN SERİSİ
Milan’ın sezonun sonundaki üzücü performansı, hem genel değerlendirmeleri hem de oyuncuların ruh halini etkilemekten başka bir şey yapamazdı. Pubalgia nedeniyle zaten zorlu bir sezon geçiren Leao’nun morali tam dibe vurmuştu. Her şeyi ortaya çıkarmaya yarayan asisti, Rafa’nın düşüncelerini filtrelemeden ve belirli bir strateji olmaksızın aktaran gazeteciler yaptı. Portekizli oyuncunun açıklamaları Milan ile önceden kararlaştırılmamıştı ve hatta kendi ekibini bile şaşırttı. Bir nevi ani bir kendi kalesine gol.
Portekiz-Özbekistan maçının ardından, Dünya Kupası’ndaki ilk golünün verdiği motivasyonla daha bilinçli ve coşkulu bir Leao ortaya çıktı. Bu Leao, masadaki kartları ve transfer piyasasındaki stratejiyi kökten değiştiriyor: Milan’dan ayrılması ancak belirli koşullar altında gerçekleşebilir.
HİÇBİR DÖNÜŞ YOK
Leao, Amorim’e saygı duyuyor; ikili son günlerde birbirlerine birkaç mesaj gönderdi. Bir yandan Portekizli teknik direktör, Leao’ya duyduğu saygıyı ve üçlü savunma düzeniyle oynayacağı hücum futbolu projesini teyit ederken, diğer yandan Rafa da Rossoneri’deki serüvenine son verme kararını almasına neden olan gerekçelerini dile getirdi.
Leao transfer piyasasında kalmaya devam ediyor ancak Milan’dan ona ne pahasına olursa olsun bir takım bulması yönünde bir baskı gelmedi: Eğer karşılıklı memnuniyet sağlayacak koşullar oluşursa, o zaman vedalaşma zamanı gelmiş demektir. Aksi takdirde, 2028’de sona erecek olan sözleşmesi sayesinde, en azından bir sezon daha birlikte yoluna devam edecekler.