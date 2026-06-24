Milan, Leao ve Amorim’e yönelik tatlı sözler: Transfer piyasasında neler değişiyor?

Milan’ın sezonun sonundaki üzücü performansı, hem genel değerlendirmeleri hem de oyuncuların ruh halini etkilemekten başka bir şey yapamazdı. Pubalgia nedeniyle zaten zorlu bir sezon geçiren Leao’nun morali tam dibe vurmuştu. Her şeyi ortaya çıkarmaya yarayan asisti, Rafa’nın düşüncelerini filtrelemeden ve belirli bir strateji olmaksızın aktaran gazeteciler yaptı. Portekizli oyuncunun açıklamaları Milan ile önceden kararlaştırılmamıştı ve hatta kendi ekibini bile şaşırttı. Bir nevi ani bir kendi kalesine gol.





Portekiz-Özbekistan maçının ardından, Dünya Kupası’ndaki ilk golünün verdiği motivasyonla daha bilinçli ve coşkulu bir Leao ortaya çıktı. Bu Leao, masadaki kartları ve transfer piyasasındaki stratejiyi kökten değiştiriyor: Milan’dan ayrılması ancak belirli koşullar altında gerçekleşebilir.



