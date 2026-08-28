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Diretta Ordine Agresti

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Milan-Leao, son karar! Galatasaray ile Aston Villa arasındaki tüm detaylar. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David: tüm gerçekler. Transfer piyasasıyla ilgili CANLI yayın 17.30'dan itibaren YouTube'da

Günün tüm haberleri ve kulis bilgileri, YouTube kanalımızda canlı yayında.

Milan ve Mendes ile yapılan işler, Moise Kean dosyası ve Juventus-Roma'nın Kessié için kapışması: bunlar, transfer piyasasındaki bu büyük şölenin sadece en önemli başlıklarından bazıları.

Kaçırılmayacak CANLI TRANSFER yayını, Youtube kanalımızda Alessandro Di Gioia ve Daniele Longo ile, Franco Ordine ve Romeo Agresti. gibi önemli konuklarla geri dönüyor.





Saat 17.30'dan itibaren tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız!

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