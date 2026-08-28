Milan ve Mendes ile yapılan işler, Moise Kean dosyası ve Juventus-Roma'nın Kessié için kapışması: bunlar, transfer piyasasındaki bu büyük şölenin sadece en önemli başlıklarından bazıları.

Kaçırılmayacak CANLI TRANSFER yayını, Youtube kanalımızda Alessandro Di Gioia ve Daniele Longo ile, Franco Ordine ve Romeo Agresti. gibi önemli konuklarla geri dönüyor.

















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