Milan ve Mendes ile yaptığı işler, Moise Kean vakası ve Juventus-Roma arasında Kessié için yaşanan mücadele: bunlar, transfer piyasasındaki bu büyük şölenin yalnızca en önemli başlıklarından birkaçı.

Kaçırılmayacak CANLI TRANSFER buluşması, YouTube kanalımızda Alessandro Di Gioia ve Daniele Longo ile, Franco Ordine ve Romeo Agresti. kalibresinde konuklarla geri dönüyor.

















Saat 17.30’dan itibaren tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız!

Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın