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Diretta Ordine Agresti

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Milan-Leao, son karar! Galatasaray ile Aston Villa arasındaki tüm detaylar. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David: tüm gerçekler. Transfer gündemi 17.30'dan itibaren YouTube'da CANLI

Günün tüm haberleri ve kulis bilgileri YouTube kanalımızda canlı yayında.

Milan ve Mendes ile yaptığı işler, Moise Kean vakası ve Juventus-Roma arasında Kessié için yaşanan mücadele: bunlar, transfer piyasasındaki bu büyük şölenin yalnızca en önemli başlıklarından birkaçı.

Kaçırılmayacak CANLI TRANSFER buluşması, YouTube kanalımızda Alessandro Di Gioia ve Daniele Longo ile, Franco Ordine ve Romeo Agresti. kalibresinde konuklarla geri dönüyor.





Saat 17.30’dan itibaren tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız!

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