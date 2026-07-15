Milan, Leao seni zengin edecek: Portekizli yıldızın satışıyla 50 milyon avroluk sermaye kazancı bekleniyor

“Yoğunluk”, Ruben Amorim’in yönetiminde geçirilen ilk iki günü tanımlamak için anahtar kelimedir. Milan sahada yoğun oynamalı, ancak öncelikle transfer piyasasında da öyle olmalı; çünkü takımın, Portekizli teknik direktör ve kulüp başkanı Gerry Cardinale’nin kafasındaki projeye yaklaşabilmesi için takviyeye ihtiyacı var. Goncalo Ramos ve Mario Gila ile toplam 100 milyon avroluk çifte transferi gerçekleştirmesinin ardından, oyuncu satışları konusunda da iyi bir iş çıkarmak önemli olacak. En önemli konu ise Rafael Leao’nun ayrılışı; bu konuda, hem acı verici hem de kaçınılmaz olan bir transferi planlamak için ilk adımlar atılmaya başlandı.