“Yoğunluk”, Ruben Amorim’in yönetiminde geçirilen ilk iki günü tanımlamak için anahtar kelimedir. Milan sahada yoğun oynamalı, ancak öncelikle transfer piyasasında da öyle olmalı; çünkü takımın, Portekizli teknik direktör ve kulüp başkanı Gerry Cardinale’nin kafasındaki projeye yaklaşabilmesi için takviyeye ihtiyacı var. Goncalo Ramos ve Mario Gila ile toplam 100 milyon avroluk çifte transferi gerçekleştirmesinin ardından, oyuncu satışları konusunda da iyi bir iş çıkarmak önemli olacak. En önemli konu ise Rafael Leao’nun ayrılışı; bu konuda, hem acı verici hem de kaçınılmaz olan bir transferi planlamak için ilk adımlar atılmaya başlandı.
Çeviri:
Milan, Leao seni zengin edecek: Portekizli yıldızın satışıyla 50 milyon avroluk sermaye kazancı bekleniyor
60 MİLYON AVRO DEĞERİNDE DEĞERLENDİRME
Rafael Leao’nun çevresi, avukatlar, babası Antonio, aracılar ve Gerry Cardinale tarafından Rossoneri’nin 10 numaralı oyuncusu için teklifleri iletmekle görevlendirilen Jorge Mendes’ten oluşan bir tür 5’li futbol takımı gibidir. Via Aldo Rossi’den sakinlik ve soğukkanlılık sergilendiği belirtiliyor; Leao’nun transferi aceleye getirilmemeli, aksine çok net bir stratejinin sonucu olmalıdır. Rakamlar hayati önem taşıyacak ve bağlayıcı olacak; zira Milan, Reggio Emilia’da tarihindeki 19. şampiyonluğun simgesi haline gelen bu oyuncuyu uğurlamak için 60 milyon euro istiyor.
YÜKSEK DEĞER ARTIŞI
Leao'yu satmak için belirlenen asgari rakam, bilançoda kalan tutar olan11,212 mln'dir; ancak Milan indirim yapma havasında değil. Portekizli oyuncunun satışından önemli bir kâr elde edilmesi gerekiyor ve hedef 50 milyon euro seviyesine ulaşmak. Zor bir hedef, evet, ama imkânsız değil; özellikle de taleplerin bir kısmı Arap ligi gibi zengin bir ligden geliyorsa.
TOTTENHAM ÖZLEMİ
Ne Milan için ne de İngiltere’den teklifleri beklemekte ısrar eden Leao için öncelikler değişmedi: Rafa, Premier Lig’de oynamayı hayal ediyor ve arkadaşı Tonali ile Tottenham hakkında mesajlaşmaya başladı. Portekizli oyuncunun menajer ekibi, onu Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Spurs’a önerdi ancak somut teklifler yalnızca Suudi Arabistan’dan geldi. Şu anda Leao bu seçeneğe sıcak bakmıyor ancak Avrupa’nın ilk 3 liginden herhangi birinden teklif gelmezse, birkaç hafta içinde tutumu yumuşayabilir.
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