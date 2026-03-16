Milan, Leao'nun satışını değerlendirmeli: Lautaro, Yıldız, McTominay ve Malen'den daha az katkı sağlıyor

Sandro Sabatini, Rossoneri'nin Lazio deplasmanında aldığı yenilgiyi ve Portekizli oyuncunun oyundan çıkarken sergilediği saygısız tavrını örnek göstererek transfer piyasasından bahsediyor.

Leao'ya güvenmeye devam etmek mi, yoksa Lazio-Milan maçında yaşananlardan ilham alarak radikal, gerekli, hatta acı verici bir karar vermek mi? 

Yani gelecek yıl için Leao'suz bir Milan'ı değerlendirmek, ancak belki de Leao'nun satışından elde edilecek parayı transfer piyasasına yatırmak.

    Kesin olan bir şey var: 10 numaralı formayı giyen, takımın en yüksek maaşını alan, birçok takım arkadaşından daha iyi becerilere ve yeteneğe sahip olan bu Portekizli oyuncu, neredeyse hiçbir zaman yeterli seviyenin ötesinde bir performans sergileyemiyor.

    Bu sezon iyi maçlar (az sayıda), idare eder maçlar (bazıları), yeterli maçlar (çoğu) ve bazıları ise ciddi şekilde yetersiz maçlar oynadı.

    Bazı durumlarda kullanılan bir metaforu kullanmak gerekirse: Leao pastanın üzerindeki kiraz değil, ama aynı zamanda pasta da değil; ne vereceğini asla bilemeyeceğiniz bir oyuncu.

    Bu his, Maignan'ın onu sakinleştirme ve Allegri'nin onu teselli etme çabalarına rağmen, oyundan çıkarıldığı sırada sergilediği saygısız tavırla daha da şiddetlendi.

    Ancak bu karşılaştırma, tribünden kendisine pek de saygı dolu olmayan sözler sarf eden Leao, Maignan, Allegri veya Tare arasında yapılmamalıdır.

    Karşılaştırma, Leao ile diğer takımlardaki benzer oyuncular arasında yapılmalıdır: Inter'deki Lautaro daha fazla katkı sağlıyor, Juventus'taki Yildiz daha fazla katkı sağlıyor, Napoli'deki McTominay daha fazla katkı sağlıyor ve Roma'daki Malen, Milan'daki Leao'dan daha fazla katkı sağlıyor.

    Ve bu soru kaçınılmaz olarak gelecek yıl için bir cevaba götürüyor: Milan, Leao'nun satışını değerlendirmeli.

