Milan, Leao'nun Portekiz milli takımıyla antrenmanlara katılmayacak: Milanello'da kalacak

Portekiz Futbol Federasyonu, Rafael Leao'yu resmi olarak kadro dışı bıraktı: Milanlı forvet, sağlık kontrolü için Lizbon'a gitmek zorunda bile kalmayacak. Portekiz, milli maç arası sırasında Mexico City'de Meksika ile, Atlanta'da ise ABD ile karşılaşacak.





Massimiliano Allegri ve Milan'ın sağlık ekibi, ligin yeniden başlaması öncesinde Leao'nun durumunu gün be gün takip edebilmek için ara boyunca oyuncuyu kadroda tutacak. Rossoneri için ligin yeniden başlaması, 6 Nisan Pazartesi günü, Paskalya Pazartesi'sinde Napoli deplasmanında gerçekleşecek.



