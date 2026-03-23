CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Milan, Leao'nun Portekiz milli takımıyla antrenmanlara katılmayacak: Milanello'da kalacak

AC Milan'ın forveti milli takıma katılmak için yola çıkmayacak ve sakatlığından kurtulma sürecini İtalya'da sürdürecek

Portekiz Futbol Federasyonu, Rafael Leao'yu resmi olarak kadro dışı bıraktı: Milanlı forvet, sağlık kontrolü için Lizbon'a gitmek zorunda bile kalmayacak. Portekiz, milli maç arası sırasında Mexico City'de Meksika ile, Atlanta'da ise ABD ile karşılaşacak.


Massimiliano Allegri ve Milan'ın sağlık ekibi, ligin yeniden başlaması öncesinde Leao'nun durumunu gün be gün takip edebilmek için ara boyunca oyuncuyu kadroda tutacak. Rossoneri için ligin yeniden başlaması, 6 Nisan Pazartesi günü, Paskalya Pazartesi'sinde Napoli deplasmanında gerçekleşecek.


  • Ne oldu?

    Hatırlayacağınız üzere Leao, geçen Cuma Torino ile oynanan maçın arifesinde antrenmana katılmamış ve ardından, Torino ile oynanan ilk maçta ortaya çıkan adduktor sakatlığının nüksetmesi nedeniyle kadroya alınmamıştı.


    8 Aralık'ta Torino ile oynanan maç sırasında adduktör kasında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli oyuncu, son aylarda antrenmanlarını ve performansını etkileyen kasık bölgesinde bir rahatsızlıkla mücadele ediyor.


