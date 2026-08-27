Öğle saatleri civarında Cardinale ve Almastadt, Aston Villa ve operasyonun gerçek ve tek yöneticisi olan Jorge Mendes ile bir görüşme yapacak. İngiliz kulübü, Milan'ın değerlendirip birini seçebileceği iki teklifi resmen sunacak: ya bonuslar dahil 46 milyon euro karşılığında hemen bonservisiyle bir anlaşma ya da 8 milyon euro bedelli kiralama ve 42 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu. Birmingham kulübünün yönetimi, Leao ile 6,5 milyon euro artı 1,5 milyon euro bonus içeren 4 yıllık bir sözleşme ve oyuncunun tercihi konusunda prensip anlaşmasına vardı.