Rafael Leao Milan’dan ayrılmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çok sayıda iniş çıkışın ve az sayıda düşüşün yaşandığı 7 sezonun ardından Portekizli milli oyuncu, profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geriye yalnızca bunun Türkiye’de Galatasaray formasıyla mı yoksa Premier League’de Aston Villa’yla mı olacağını görmek kalıyor. Zor durumdaki oyuncuları yeniden ayağa kaldırma konusunda uzman bir teknik adam olan Unai Emery, son 24 saat içinde 1999 doğumlu oyuncuyla Villains’in teknik projesini ve onu nasıl kullanmayı düşündüğünü anlatmak için birkaç kez görüştü.
Çeviri:
Milan, Leao için tercih Aston Villa: Galatasaray’a gitmek için sezon başına 15 milyon maaş istiyor
Aston Villa ile zirve görüşmesi
Öğle saatleri civarında Cardinale ve Almastadt, Aston Villa ve operasyonun gerçek ve tek yöneticisi olan Jorge Mendes ile bir görüşme yapacak. İngiliz kulübü, Milan'ın değerlendirip birini seçebileceği iki teklifi resmen sunacak: ya bonuslar dahil 46 milyon euro karşılığında hemen bonservisiyle bir anlaşma ya da 8 milyon euro bedelli kiralama ve 42 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu. Birmingham kulübünün yönetimi, Leao ile 6,5 milyon euro artı 1,5 milyon euro bonus içeren 4 yıllık bir sözleşme ve oyuncunun tercihi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'dan 15 milyon
Diğer tarafta ise, Milan ile 45 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına varan Galatasaray var, ancak henüz Leao’dan onay alabilmiş değil ve haftalardır süren görüşmelerin ardından şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşama riskiyle karşı karşıya: George Gardi, Leao’nun avukatıyla anlaşmaya nasıl varılabileceğini anlamak için öğleden sonra erken saatlerde bir araya gelecek; çünkü oyuncu şu anda Galatasaray’ı kabul etmek için 15 milyon euro istiyor. Yarış her zamankinden daha açık, Leao Milan’a veda etmeye çok yakın.
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