Milan, Lazio karşısında Modric ve Fofana'ya dikkat etsin

Milan, Allegri'nin Lazio maçında dört oyuncuya kart cezası: Athekame, Saelemaekers, Modric ve Fofana

Derbide Inter'e karşı elde edilen başarı, tek seferlik bir başarı olarak kalmamalı: Massimiliano Allegri, Pazar akşamı Olimpico'da Roma ile oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırken, bu konudaki dikteyi böyle veriyor. İlk ve en önemli adım, cezalı olduğu için Roma maçında forma giyemeyecek olan Adrien Rabiot'un yerine geçecek oyuncuyu seçmek olacak. 

Ardon Jashari ve Samuele Ricci arasında bir seçim yapılacak: İsviçreli oyuncu ile maçın taktiksel yorumu kesinlikle daha dikey ve daha hücumcu olacaktır. Eski Torino oyuncusu sahada olduğunda ise durum farklı: denge ve daha iyi bir savunma aşaması.

  • Lazio ile oynanacak bir sonraki maçta Modric ve Fofana'ya dikkat: Bu iki oyuncu, Rossoneri'nin dört uyarı almış oyuncusundan ikisi. Bu listeye kanat oyuncuları Athekame ve Saelemaekers de dahil. Uyarı alırlarsa, San Siro'da Torino ile oynanacak bir sonraki maçı kaçıracaklar. Allegri çizgisini değiştirmiyor ve Cremona'da yaptığı gibi, kartlı oyuncuları hesaba katmadan mümkün olan en iyi kadroyu sahaya sürecek.
