Markus Krosche’nin Futbol Direktörü olarak göreve başlaması planının suya düşmesinin ardından, Milan yeni teknik direktör arayışını yeniden başlatmak zorunda kaldı; bu kişinin, Milan’ın teknik direktörlüğünü Ruben Amorim’e devretme yönünde daha önce alınan karara uyum sağlaması gerekecek. Rossoneri kulübü, birçok kapının kapalı kalmasıyla boğuşurken, 12 Temmuz’da yaz kampının başlayacağı göz önünde bulundurularak süreci hızlandırma zorunluluğuyla karşı karşıya olduğu için, son derece nadir görülen bir durum yaşıyor. “Şeytan” takımı şimdiden önemli bir gecikme biriktirmiş durumda.
Çeviri:
Milan, Krosche ve Hardung’un ayrılmasının ardından yeni kadroya Boto ve Kehl katıldı
YENİLİKLER
José Boto, şu anda Flamengo’da görev yapıyor ancak Amorim gibi Portekizli ve Milan’ın yeni teknik direktörüyle Benfica’da geçirdikleri dönemlere dayanan ortak bir geçmişe sahip; son saatlerde bazı aracılar aracılığıyla Gerry Cardinale’ye önerilen, dikkate değer bir aday olarak öne çıktı.
José Boto’yu tanımlayan bir özellik varsa, o da oyuncuların yıldızları parlamadan önce onları keşfetme yeteneğidir. Scoutlar arasında her zaman kendi neslinin en iyilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kariyeri boyunca Shakhtar, PAOK ve Osijek’te deneyim kazanarak birçok takımı dolaşmıştır.
Üç ay önce Borussia Dortmund'daki serüvenini sonlandıran ve Krosche'ye çok benzer bir vizyona sahip olan Sebastian Kehl'ede dikkat çekiliyor. 1980 doğumlu, Almanya'nın Fluida kentinde dünyaya gelen Kehl, Milan için doğru profil olabilir. Gazzetta dello Sport'a göre, potansiyel adaylar arasında Brighton'daki deneyiminden yeni dönen ve bir aracı tarafından önerilen Jason Ayto da yer alıyor.
YENİDEN MODAYA GİRİYOR
Henüz 31 yaşında olmasına rağmen (1995 doğumlu), Milan tarafından olası bir sportif direktör adayı olarak değerlendirilen Devin Özek’in kariyeri şimdiden oldukça uzun. Bayer Leverkusen’de bir şampiyonluk ve Avrupa Ligi finali gibi olağanüstü başarılar elde etti; Fenerbahçe’de de bir Süper Kupa zaferi ve Galatasaray’ın üç puan gerisinde ikinci sırada bitirerek çok iyi bir performans sergiledi. Milan, henüz bu konuyu tam olarak gündeme getirmemiş olsa da birkaç haftadır onu değerlendiriyor: Şu ana kadar temaslar oldu, ancak bunlar sadece gayri resmi düzeyde.
Ramon Planes’in adı da hâlâ gündemde; bu isim, aday arayışlarının başlangıcında Zlatan Ibrahimovic tarafından masaya yatırılan seçeneklerden biriydi. Yaklaşık on gün önce temasların kesilmesinin ardından Milan’ın, bu İspanyol yöneticinin deneyimine yeniden yönelip yönelmeyeceği merak konusu.