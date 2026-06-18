José Boto, şu anda Flamengo’da görev yapıyor ancak Amorim gibi Portekizli ve Milan’ın yeni teknik direktörüyle Benfica’da geçirdikleri dönemlere dayanan ortak bir geçmişe sahip; son saatlerde bazı aracılar aracılığıyla Gerry Cardinale’ye önerilen, dikkate değer bir aday olarak öne çıktı.





José Boto’yu tanımlayan bir özellik varsa, o da oyuncuların yıldızları parlamadan önce onları keşfetme yeteneğidir. Scoutlar arasında her zaman kendi neslinin en iyilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kariyeri boyunca Shakhtar, PAOK ve Osijek’te deneyim kazanarak birçok takımı dolaşmıştır.





Üç ay önce Borussia Dortmund'daki serüvenini sonlandıran ve Krosche'ye çok benzer bir vizyona sahip olan Sebastian Kehl'ede dikkat çekiliyor. 1980 doğumlu, Almanya'nın Fluida kentinde dünyaya gelen Kehl, Milan için doğru profil olabilir. Gazzetta dello Sport'a göre, potansiyel adaylar arasında Brighton'daki deneyiminden yeni dönen ve bir aracı tarafından önerilen Jason Ayto da yer alıyor.



