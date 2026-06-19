Milan, Eintracht Frankfurt’un önlerine diktiği engele rağmen Markus Krösche ve Timmo Hardung konusunda pes etmiyor: Rossoneri kulübü, Almanya’dan gelen teknik direktör ve spor direktörüne göz dikmiş durumda ve dün ile bugün arasında, Gerry Cardinale ve ekibinin Giorgio Furlani ile Igli Tare’nin yerine geçecek isimler olarak belirledikleri bu ikiliyle ilgili görüşmelerini sürdürdü.
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Milan, Krösche ve Hardung konusunda pes etmiyor: yeni temaslar
TAZMİNAT VE EINTRACHT ENGELİ
Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Alman kulübünün tutumunun yumuşaması umuluyor; belki de taraflar arasında mutabık kalınan bir tazminat ödemesi karşılığında: Ancak Frankfurt’tan şu anda cesaret verici sinyaller gelmiyor; her ne kadar Krosche ve Hardung, en az bir haftadır Rossoneri’nin teklifini kabul etmiş olsalar da, Ruben Amorim’in teknik direktörlük görevine gelmesi bu iki ismin gelmesiyle bağlantılı.
OZEK FİKRİ
Alman kulübü, gelecek sezonun planlamasındaki zamanlama sorunları nedeniyle Haziran ayının ikinci yarısında teknik direktör ve sportif direktörden vazgeçmek istemiyor: bu nedenle, Fenerbahçe macerasından yeni dönen ve Leverkusen’de Simon Rolfes’in sağ kolu olarak görev yapmış 31 yaşındaki Devin Ozek’in adı gündemden düşmüyor.
Diğer bir olasılık ise Jovan Kirovski ile ilgili; Ibrahimovic’in adamı ve Donato Lomonte ile birlikte Milan Futuro’nun sportif direktörü olan Kirovski, şu anda profesyonel spor direktörlüğüne terfi etmesi beklenen ve gerekli lisansa sahip olan baş scout ile, özellikle de hızla yükselişte olan büyük veri analisti Bobby Gardiner'dır. Gardiner'a yakında, Amorim'in yardımıyla scouting bölümünü koordine etme sorumluluğu verilebilir; Amorim ise teknik direktör-menajer rolünü üstlenebilir.