Milan, Krösche ve Hardung konusunda pes etmiyor: yeni temaslar

Diğer bir olasılık ise Jovan Kirovski ile ilgili; Ibrahimovic’in adamı ve Donato Lomonte ile birlikte Milan Futuro’nun sportif direktörü olan Kirovski, şu anda profesyonel spor direktörlüğüne terfi etmesi beklenen ve gerekli lisansa sahip olan baş scout ile, özellikle de hızla yükselişte olan büyük veri analisti Bobby Gardiner'dır. Gardiner'a yakında, Amorim'in yardımıyla scouting bölümünü koordine etme sorumluluğu verilebilir; Amorim ise teknik direktör-menajer rolünü üstlenebilir.



