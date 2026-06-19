Milan, Eintracht Frankfurt’un önünü kesmesine rağmen Markus Krösche ve Timmo Hardung konusunda pes etmiyor: Rossoneri kulübü, Almanya’dan gelen teknik direktör ve spor direktörüne göz dikti ve dün ile bugün arasında, Gerry Cardinale ve ekibinin Giorgio Furlani ile Igli Tare’nin yerine geçecek isimler olarak belirledikleri bu ikiliyle ilgili görüşmelerini sürdürdü.
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Milan, Krosche ve Hardung konusunda pes etmiyor: yeni görüşmeler yapıldı, üç alternatif var
TAZMİNAT VE EINTRACHT ENGELİ
Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Alman kulübünün tutumunun yumuşaması umuluyor; belki de taraflar arasında mutabık kalınan bir tazminat ödemesi karşılığında: Ancak Frankfurt’tan şu anda cesaret verici sinyaller gelmiyor; her ne kadar Krosche ve Hardung, en az bir haftadır Rossoneri’nin teklifini kabul etmiş olsalar da, Ruben Amorim’in teknik direktörlük görevine gelmesi bu iki ismin gelmesiyle bağlantılı.
OZEK FİKRİ
Alman kulübü, gelecek sezonun planlamasındaki zamanlama sorunları nedeniyle Haziran ayının ikinci yarısında teknik direktör ve sportif direktörden vazgeçmek istemiyor: bu nedenle, Fenerbahçe macerasından yeni dönen ve Leverkusen’de Simon Rolfes’in sağ kolu olarak görev yapmış 31 yaşındaki Devin Ozek’in adı gündemden düşmüyor.
KIROVSKI VE TETI PİSTLERİ
Diğer bir olasılık ise Jovan Kirovski ile ilgili; Ibrahimovic’in adamı ve Milan Futuro’nun sportif direktörü olan Kirovski’ye ek olarak, sporcu keşif şefi Donato Lomonte de – lisansına sahip olması ve özellikle de Bobby Gardiner sayesinde – pro forma sportif direktörlüğe terfi etme ihtimali bulunan bir isim; hızla yükselişte olan bir büyük veri analisti; ona yakında, Amorim’in yardımıyla scouting bölümünü koordine etme sorumluluğu verilebilir; Amorim ise teknik direktör-menajer rolünü üstlenebilir. Bir başka seçenek ise, eski Wolverhampton oyuncusu ve Jorge Mendes tarafından desteklenen Domenico Teti’nin spor direktörlüğü görevine getirilmesi.