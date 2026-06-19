Diğer bir olasılık ise Jovan Kirovski ile ilgili; Ibrahimovic’in adamı ve Milan Futuro’nun sportif direktörü olan Kirovski’ye ek olarak, sporcu keşif şefi Donato Lomonte de – lisansına sahip olması ve özellikle de Bobby Gardiner sayesinde – pro forma sportif direktörlüğe terfi etme ihtimali bulunan bir isim; hızla yükselişte olan bir büyük veri analisti; ona yakında, Amorim’in yardımıyla scouting bölümünü koordine etme sorumluluğu verilebilir; Amorim ise teknik direktör-menajer rolünü üstlenebilir. Bir başka seçenek ise, eski Wolverhampton oyuncusu ve Jorge Mendes tarafından desteklenen Domenico Teti’nin spor direktörlüğü görevine getirilmesi.



