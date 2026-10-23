Zaman daralıyor ve Bournemouth karşısındaki hezimet süreci hızlandırıyor. Milan, 2026/2027 sezonuna yaz aylarında dezavantajlı başladı ve geriden gelerek açığı kapatmaya çalışıyor. Transfer döneminde de Ruben Amorim'in taleplerinin hepsi karşılanmadı. Bunun sonucu, dün akşam Avrupa Ligi'nde sahada da görüldü. Dinlendirilmesi gereken çok sayıda as oyuncudan yoksun bir 11'le sahaya çıkan Milan, 90 dakika boyunca İngiliz ekibi Bournemouth karşısında çaresiz kaldı.





Çok sayıdaki sakatlık nedeniyle Milan'ın ocak ayında mutlaka önlem alması gerekecek. Peki transferlerle ve görüşmelerle kim ilgilenecek? Bir sportif direktörün, yalnızca veriler ve algoritmalarla ilgilenmeyip "sahayı ve futbolu" bilen bir yöneticinin eksikliğini Cardinale de fark etti. Sky Sport Almanya'ya göre Cardinale, önümüzdeki günlerde artık Eintracht Frankfurt'ta görev yapmayan Markus Krosche için hamlesini yapacak.