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krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan, Krosche ile yeni bir görüşme planlıyor: Hedef, ocak ayındaki transfer çalışmalarını ona emanet etmek

AC Milan
Eintracht Frankfurt
M. Kroesche

Artık Eintracht'ın eski yöneticisi olan ancak hâlâ sözleşmesi bulunan isim, sportif direktörlük görevi için Cardinale'nin tercihi.

Zaman daralıyor ve Bournemouth karşısındaki hezimet süreci hızlandırıyor. Milan, 2026/2027 sezonuna yaz aylarında dezavantajlı başladı ve geriden gelerek açığı kapatmaya çalışıyor. Transfer döneminde de Ruben Amorim'in taleplerinin hepsi karşılanmadı. Bunun sonucu, dün akşam Avrupa Ligi'nde sahada da görüldü. Dinlendirilmesi gereken çok sayıda as oyuncudan yoksun bir 11'le sahaya çıkan Milan, 90 dakika boyunca İngiliz ekibi Bournemouth karşısında çaresiz kaldı.


Çok sayıdaki sakatlık nedeniyle Milan'ın ocak ayında mutlaka önlem alması gerekecek. Peki transferlerle ve görüşmelerle kim ilgilenecek? Bir sportif direktörün, yalnızca veriler ve algoritmalarla ilgilenmeyip "sahayı ve futbolu" bilen bir yöneticinin eksikliğini Cardinale de fark etti. Sky Sport Almanya'ya göre Cardinale, önümüzdeki günlerde artık Eintracht Frankfurt'ta görev yapmayan Markus Krosche için hamlesini yapacak.

  • Görevine son verildi, ancak sözleşmesi devam ediyor

    Alman yönetici bugün itibarıyla resmen Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü değil. Krosche istifasını kulübe sundu, kulüp de istifasını kabul etti ancak onu yürürlükteki sözleşmesinden serbest bırakmadı. Sportif direktör fiilen görevlerinden alındı, ancak bir tazminat ödenmeden başka kulüplerle sözleşme imzalayamıyor.


    Kulübün açıklamasında sözleşmenin süresinin hâlâ vurgulanması da tesadüf değil: "Eintracht Frankfurt Fußball AG Denetim Kurulu, sportif direktör Markus Krösche'nin görevinden derhâl alınma talebini kabul etti. 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olan sözleşme, üzerinde mutabık kalınan değişikliklerle devam ediyor. Markus Krösche'ye geçtiğimiz yıllardaki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yolunda kendisine her şeyin en iyisini diliyoruz

  • YENİ GÖRÜŞME

    AC Milan ile Krosche bir süredir görüşüyor. Krosche'nin daha yaz aylarında Gerry Cardinale'nin aklındaki ilk isim olduğu sır değil. Ancak o dönemde kurulan temaslar, Eintracht Frankfurt yönetiminin tutumunu hayli sertleştirdi.

    Sky Sport DE'nin haberine göre, Via Aldo Rossi'deki kulüp, yöneticileri ve Krosche arasında geleceği konuşmak üzere yeni doğrudan temaslar planlandı. Ancak görüşmeler henüz bir anlaşmadan söz edilebilecek kadar ilerlemiş değil.

  • Eintracht'a ödenecek ceza bedeli

    Krosche'nin başka bir kulüpte, bu durumda Milan'da çalışmaya başlayabilmesi için öncelikle Eintracht ile 30 Haziran 2028'de sona erecek mevcut sözleşmesinden çıkması gerekiyor. Sözleşmeden çıkış bedeli Sky Sport Almanya'ya göre 5 ila 7 milyon avro arasında. Milan onu gerçekten yeni sportif direktörü olarak göreve getirmek isterse bu bedeli ödemesi gerekecek.

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  • Ocak ayından itibaren onunla yeniden başlamak

    Bugün itibarıyla Krosche, Eintracht'a resmen bildirdi: Sahadan ve işten uzak bir süre ara vermek istiyor. Ancak özellikle Milan için hareketli geçebilecek transfer döneminin yeniden açılacağı ocak ayında tekrar aktif olmayı düşünüyor. Cardinale'nin kendisine sunduğu proje de Krosche'nin ilgisini hayli çekmiş durumda. Öyle ki bir sonraki toplantıda, dönüşünü erkene alma fikri hemen değerlendirilebilir.

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