Markus Krosche, Cardinale'ye bazı somut taleplerde bulundu. Bunlardan biri, hem Leipzig'de hem de Frankfurt'ta kendisiyle çalışan güvendiği sportif direktör ve sağ kolu Timmo Hardung'u AC Milan'a getirmek. Hardung bugün Alman kulübüyle bir görüşme yapacak. Ancak kulübün, onu takımda tutmak istediğini kendisine şimdiden bildirdiği anlaşılıyor.