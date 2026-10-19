Markus Krosche, son saatlerde Eintracht Frankfurt'a resmen veda etmesinin ardından Milan'da futbolun başına geçmeye oldukça yakın. Cardinale ile görüşmeler hızla sonuca doğru ilerliyor. Kısa süre içinde önemli gelişmeler bekleniyor.
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Milan: Krosche, Hurdung'u ekibinde istiyor. 36 yaşındaki isim bugün Eintracht Frankfurt'la görüşecek. Kulislerden hangi bilgiler geliyor?
Hardung'un Eintracht Frankfurt ile görüşmesi
Markus Krosche, Cardinale'ye bazı somut taleplerde bulundu. Bunlardan biri, hem Leipzig'de hem de Frankfurt'ta kendisiyle çalışan güvendiği sportif direktör ve sağ kolu Timmo Hardung'u AC Milan'a getirmek. Hardung bugün Alman kulübüyle bir görüşme yapacak. Ancak kulübün, onu takımda tutmak istediğini kendisine şimdiden bildirdiği anlaşılıyor.
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