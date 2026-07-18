Milan, Kostic'in menajerinin sözlerine kulak verin: "Milan onu, geleceğe yönelik bir yatırım olarak gördüğü için transfer etti, ancak o şimdiden Serie A'da etkili olabilir"

Partizan Belgrad’dan 5 milyon avro artı gelecekteki bir satıştan alınacak pay karşılığında transfer edilen Andrej Kostic, Ruben Amorim’i gelecek sezon kadrosunda kalması için ikna etmek amacıyla kampın bu ilk aşamasında sıkı bir şekilde çalışıyor. 2007 doğumlu forvetin menajeri Darko Ristic, Milanews.it’e şu açıklamalarda bulundu.
Partizan formasıyla dikkatleri üzerine çeken Andrej Kostic, geçtiğimiz kış transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekmişti. Milan’ı seçmenize ne sebep oldu?
“Hem kış transfer dönemi öncesinde hem de sırasında birçok kulüpten somut bir ilgi vardı. Ama dürüst olalım: Milan, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri. Milan gibi bir kulüp sizi aradığında, hayır diyemezsiniz. Bu fırsatın tam da Rossoneri’den gelmesinden hepimiz gerçekten çok mutlu olduk. Andrej, ailesi ve benim için bu, büyük bir gurur anıydı.”
Son günlerde A takımla antrenman yapıyor. Onunla konuşma fırsatınız oldu mu? Rúben Amorim hakkında ne düşündüğünü ve Rossoneri’deki bu ilk günlerinde nasıl bir izlenim edindiğini anlatabilir misiniz?
"Evet, birkaç gündür A takımla antrenman yapıyor ve tabii ki neredeyse her gün konuşuyoruz. Bu deneyimi çok seviyor ve şimdiye kadar gördüklerinden son derece etkilendi. Rúben Amorim hakkında sadece olumlu sözler söylüyor. Oyuncularla iletişim kurma tarzından uygulamaya koymak istediği fikirlere kadar, Andrej, teknik direktörün neyi inşa etmek istediğinin ve takıma hangi yönü vermek istediğinin çok net olduğunu söylüyor."