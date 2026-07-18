Milan, Kostic'in menajerinin sözlerine kulak verin: "Milan onu, geleceğe yönelik bir yatırım olarak gördüğü için transfer etti, ancak o şimdiden Serie A'da etkili olabilir"

İtalya’da, gelecek sezon öncesinde gelişimini desteklemek amacıyla Serie B’ye kiralanma olasılığından söz edildi. Bu somut bir ihtimal mi?

“Milan, onun gelişimi ve kariyeri için en uygun çözümün ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor. Benim açımdan ise, şu anda Andrej’in tamamen Milan’a odaklandığını söyleyebilirim. Şu anda sadece bugünkü ve yarınki antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumda. Kendi yolunda adım adım ilerliyor.”





Milan, onun geleceği için şimdiden kesin bir plan belirledi mi

?“Kesinlikle evet. Milan, Andrej’i geleceğe yönelik bir yatırım olarak gördüğü için transfer etti, ancak aynı zamanda onu önemli bir sahnede hemen kendini kanıtlayabilecek bir futbolcu olarak da değerlendiriyor. O, genç yaşına rağmen hem büyük kulüplerde hem de uluslararası düzeyde önemli bir deneyim kazanmış, büyük yetenekli bir forvet. Milan’ın onun gelişimi için net bir planı olduğuna inanıyorum ve biz de kulüple tamamen aynı görüşteyiz. Önceliğimiz, adım adım potansiyelini tam olarak ortaya koymasına yardımcı olmaktır.”

"Kostic’i Milan taraftarlarına daha iyi tanıyabilmeleri için üç sıfatla nasıl tanımlarsınız?

" "Hırslı. Cesur. Kararlı. Dördüncü bir kelime ekleyebilseydim: Kazanan."

Sizce Kostic, Serie A’da oynamaya şimdiden hazır mı?

“Doğru zamanda, doğru şekilde ve Milan’ın planlarına uygun olarak fırsatlarını yakalayacağına inanıyorum. Her futbolcunun, yeteneğinden bağımsız olarak gelişebileceğine her zaman inandım. Bu sezon Serie A’da etki yaratabilir mi? Kesinlikle evet, buna eminim. Gerçekten öğretilemeyen o özel X faktörüne sahip. Aynı zamanda, hiç acelemiz yok. En önemli şey, gelişim sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi. Bunu başarırsak, geri kalan her şey kendiliğinden gelecektir.”

Milan ona ilgi gösterdiğinde nasıl tepki verdiniz? Rossoneri her zaman ilk tercihiniz miydi?

“Daha önce de söylediğim gibi, kış transfer dönemi öncesinde ve sırasında birçok kulüp Andrej’e ciddi ilgi göstermişti. Ancak Milan devreye girdiğinde her şey çok netleşti. Andrej, ailesi ve benim için Milan anında ilk ve tek tercih haline geldi.”

Önümüzdeki aylarda kaçınılmaz olarak Kostic ve Camarda arasındaki olası rekabetten söz edilecek. İkisinin de potansiyellerini tam olarak ortaya koyup Milan’ın geleceğinde önemli bir rol üstlenebileceklerini düşünüyor musunuz?

“Camarda çok yetenekli bir oyuncu. İkisi de genç ve heyecan verici bir neslin parçası ve her gün birbirlerini motive edebilmelerinin olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı bir rekabet, genç futbolcuların gelişmesine yardımcı olur. İkisinin de gelecekte Milan için önemli oyuncular haline gelmek ve İtalyan ve Avrupa futbolunda ön plana çıkmak için gerekli tüm niteliklere sahip olduğuna içtenlikle inanıyorum. Milan açısından bakıldığında, bu gerçekten de sahip olunması güzel bir ‘sorun’.”