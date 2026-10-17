Milan, Andrej Kostic için erkenden harekete geçmişti. Kulüp, 2007 doğumlu Karadağlı forvetin potansiyeline güçlü biçimde inanıyordu. Önce artık görevde olmayan Igli Tare, ardından Jovan Kirovski, yaz transfer dönemi açılmadan aylar önce Partizan Belgrad ile anlaşmayı tamamladı: Sırp kulübüne 3 milyon avro, bonuslar ve sonraki satıştan pay verilecekti. Genç oyuncu ise 30 Mart'ta Milano'da sağlık kontrolünden geçti.

Başlangıçta Kostic transferinin Dusan Vlahovic'e ulaşmanın bir yolu olduğu düşünülüyordu; çünkü iki futbolcunun menajeri de Darko Ristic'ti. Ancak Milan sonunda Goncalo Ramos'a yöneldi, eski Juventus oyuncusu ise Beşiktaş'a transfer oldu.