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Andrej Kostic MilanAC Milan
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Milan, Kostic için Sparta Rotterdam'da zorlu sezon başlangıcı: Ocak ayında takım mı değiştirecek? Son durum

AC Milan

Milan'ın 2007 doğumlu forveti Kostic, Eredivisie ekibi Sparta Rotterdam'da kendini kabul ettirmekte zorlanıyor

Milan, Andrej Kostic için erkenden harekete geçmişti. Kulüp, 2007 doğumlu Karadağlı forvetin potansiyeline güçlü biçimde inanıyordu. Önce artık görevde olmayan Igli Tare, ardından Jovan Kirovski, yaz transfer dönemi açılmadan aylar önce Partizan Belgrad ile anlaşmayı tamamladı: Sırp kulübüne 3 milyon avro, bonuslar ve sonraki satıştan pay verilecekti. Genç oyuncu ise 30 Mart'ta Milano'da sağlık kontrolünden geçti.

Başlangıçta Kostic transferinin Dusan Vlahovic'e ulaşmanın bir yolu olduğu düşünülüyordu; çünkü iki futbolcunun menajeri de Darko Ristic'ti. Ancak Milan sonunda Goncalo Ramos'a yöneldi, eski Juventus oyuncusu ise Beşiktaş'a transfer oldu.

  • Milan Futuro için fazla, Amorim için hâlâ yetersiz

    Sırbistan liginde çift haneli gol sayısına ulaşmış, Karadağ 21 Yaş Altı Millî Takımı'nda da çok sayıda gol atmış bir forvet için Serie D seviyesi yetersiz görünüyordu. Milan, Kostic'i başlangıçta Milan Futuro'da oynatmayı planlayarak transfer etmişti. Ancak Kostic, A takımla çıktığı Avustralya turnesinden döndükten sonra Milan'ın ikinci takımıyla yalnızca birkaç gün antrenman yaptı.


    İki takımın teknik ekipleri arasındaki bir dizi görüşme ve değerlendirmenin ardından ilk sonuca varıldı: Kostic, Serie D'de oynayarak gelişiminde ilerleme kaydetme ihtimali taşısa da Amorim tarafından Modric ve takım arkadaşlarıyla birlikte oynamak için henüz yeterince hazır görülmedi. Portekizli teknik direktör, Ramos'un yedeği olarak Camarda'yı çoktan seçmişti. Bu nedenle Kostic'in takımda geri planda kalma riski vardı.

  • Sparta Rotterdam'a satın alma opsiyonu olmadan kiralık

    Milan, geçtiğimiz 19 Ağustos'ta Kostic'in Sparta Rotterdam'a transferini resmen duyurdu. Üç gün içinde başlayıp tamamlanan görüşmeler, satın alma opsiyonu içermeyen bedelsiz kiralık transferle sonuçlandı: Hollanda kulübü, Kostic'i geçici olarak kadrosuna katmak için Milan'a başvuran çeşitli İtalyan ve Alman kulüplerinin önüne geçerek 2007 doğumlu santrforun maaşının tamamını üstlendi. Genç forvetlerin gelişimi için ideal bir lig olarak görüldüğünden tercih Eredivisie'den yana kullanılmıştı.

  • (NEREDEYSE) HİÇ OYNAMIYOR

    Kostic'in Sparta Rotterdam macerası şimdiye kadar Hollanda kulübünün yönetimini memnun edecek gibi görünmüyor: Karadağlı forvet, sezona bazı zorluklarla başlayan takımda (şu ana kadar 8 maçta yalnızca 6 puan) kendini kabul ettirmekte büyük güçlük çekiyor.

    Andrej, bonservisi Sparta Rotterdam'da bulunan 2003 doğumlu forvet Milan Zonneveld'in gerisinde kaldı. Zonneveld, bu sezona 8 maçta 5 golle çok iyi başladı. Hollanda ekibinin 4-2-3-1 dizilişiyle oynadığı düşünüldüğünde Kostic, şu anda Zonneveld'in yedeği.


    Ancak Milan'da tartışma yaratan konu, Kostic'in şimdiye kadar aldığı süre: Eredivisie'de yalnızca 4 maçta toplam 56 dakika forma giydi, gol ya da asist üretemedi. Eski Partizan Belgrad oyuncusu bu gidişatı tersine çeviremezse ocak ayında kiralık sözleşmesini sonlandırıp durumuna daha uygun bir proje arayabilir.

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