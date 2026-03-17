Milan, kızgın Rafael Leao için büyük hamle mi yapacak? Yedeği Bundesliga'dan gelebilir

Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Lazio maçında kanat forveti Leao'yu forvetin ortasında sahaya sürdü. Oyuncusu zayıf bir performans sergiledi. 67. dakikada Allegri, Leao'yu Niclas Füllkrug ile değiştirdi. Leao bu karara öfkeyle tepki gösterdi ve sahadan o kadar yavaşça çıktı ki, kaleci Mike Maignan onu sakinleştirmek zorunda kaldı. Saha kenarına vardığında Allegri, Leao'yu iki kez kucaklamak istedi, ancak Leao antrenörünü hafifçe itti ve el kol hareketleriyle şikayet etti. Daha sonra öfkesini birkaç su şişesine yöneltti ve soyunma odasında eski Bundesliga oyuncusu Christian Pulisic ile bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

Ardından DAZN'de eski Milan kaptanı Massimo Ambrosini eleştiride bulundu: "Oyundan çıkarıldığında gösterdiği öfkeyi, sahadayken göstermesi daha iyi olurdu. Bu şekilde, sanki hırsı eksikmiş gibi bir izlenim bırakıyor. 34. dakikada sadece dört kez topa dokundu, bunlardan biri de kafa vuruşuydu. Sanki her zaman teşvik edilmesi gerekiyormuş ve içinde bu irade yokmuş gibi görünüyor."

Ambrosini, Leao'yu forvet olarak "israf" olarak nitelendirdi ve bu dribbling ustasını daha çok kanatta oynatacağını vurguladı.

Bu arada Allegri, durumu önemsiz göstermeye çalıştı. "Leao biraz sinirliydi çünkü bazı durumlarda daha fazla destek bekliyordu," dedi teknik direktör. "Bu yüzden biraz kızgındı. Ama bu tür şeyler maç sırasında olabilir."