Pazar akşamı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Rafael Leao'nun etrafında yaşanan olaylar, Portekizli oyuncunun AC Milan'daki geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Gazzetta dello Sport gazetesi böyle yazıyor.
Milan, kızgın Rafael Leao için büyük hamle mi yapacak? Yedeği Bundesliga'dan gelebilir
Buna göre Leao, Rossoneri için artık satılamaz bir oyuncu değil; önümüzdeki aylarda onunla ilgili olası teklifler dinlenecek. 2030 yazına kadar uzatılması planlanan sözleşme uzatması belirsizliğini koruyor ve bu uzatma gerçekleşse bile Leao'nun yazın ötesinde Milano'da kalacağının garantisi yok.
FC Bayern'e transfer olacağı da birkaç kez gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu, 2023 yazındaki son sözleşme uzatmasının ardından Milan'ın en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Yıllık net 6,5 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor ve sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 170 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
Rafael Leao, Lazio maçında oyundan alınmasının ardından öfkeleniyor
Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Lazio maçında kanat forveti Leao'yu forvetin ortasında sahaya sürdü. Oyuncusu zayıf bir performans sergiledi. 67. dakikada Allegri, Leao'yu Niclas Füllkrug ile değiştirdi. Leao bu karara öfkeyle tepki gösterdi ve sahadan o kadar yavaşça çıktı ki, kaleci Mike Maignan onu sakinleştirmek zorunda kaldı. Saha kenarına vardığında Allegri, Leao'yu iki kez kucaklamak istedi, ancak Leao antrenörünü hafifçe itti ve el kol hareketleriyle şikayet etti. Daha sonra öfkesini birkaç su şişesine yöneltti ve soyunma odasında eski Bundesliga oyuncusu Christian Pulisic ile bir tartışma yaşadığı iddia edildi.
Ardından DAZN'de eski Milan kaptanı Massimo Ambrosini eleştiride bulundu: "Oyundan çıkarıldığında gösterdiği öfkeyi, sahadayken göstermesi daha iyi olurdu. Bu şekilde, sanki hırsı eksikmiş gibi bir izlenim bırakıyor. 34. dakikada sadece dört kez topa dokundu, bunlardan biri de kafa vuruşuydu. Sanki her zaman teşvik edilmesi gerekiyormuş ve içinde bu irade yokmuş gibi görünüyor."
Ambrosini, Leao'yu forvet olarak "israf" olarak nitelendirdi ve bu dribbling ustasını daha çok kanatta oynatacağını vurguladı.
Bu arada Allegri, durumu önemsiz göstermeye çalıştı. "Leao biraz sinirliydi çünkü bazı durumlarda daha fazla destek bekliyordu," dedi teknik direktör. "Bu yüzden biraz kızgındı. Ama bu tür şeyler maç sırasında olabilir."
AC Milan: Antonio Nusa, Rafael Leao'nun yerine mi geliyor?
Leao, şüpheli vücut dili ve saha içindeki davranışları nedeniyle ilk kez eleştirilmiyor; geçtiğimiz yıllarda da bu durum defalarca yaşandı. Bu sezon performansında dalgalanmalar yaşıyor ve 24 resmi maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.
Serie A'da ikinci sırada yer alan takım ile süperstarı arasında bu sezonun ardından yollar gerçekten ayrılırsa, onun yerine geçecek bir aday bile var: Gazzetta dello Sport'a göre, RB Leipzig'in kanat forveti Antonio Nusa, Milan yetkililerinin listesinde yer alıyor. Norveç milli takım oyuncusunun transfer bedeli 35 milyon euro olarak belirtiliyor.
Rafael Leao'nun transfer öyküsü:
Yıl Eski kulüp Yeni kulüp Transfer ücreti 2018 Sporting CP OSC Lille 20,20 milyon Euro 2019 OSC Lille AC Milan 49,5 milyon euro