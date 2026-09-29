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cm grafica kim bayern 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan, Kim ne kadar? Bayern Münih'in talebi, İngiliz kulüplerinin rekabeti ve maaşı

AC Milan
Bayern Münih
Tottenham Hotspur
Aston Villa
M. Kim

Ocak ayında Milan, Amorim'e bir savunmacı hediye edecek. Eski Napoli'li Güney Koreli oyuncu listenin başında yer alıyor.

Ruben Amorim, Milan için son derece net fikirlere sahip olmaya devam ediyor. Uzun milli ara sonrası sahalara dönüş öncesinde şimdiden çalışmalara yeniden başlayan Portekizli teknik adam, elindeki oyuncu grubuna kendi fikirlerini nasıl uyarlayacağını inceliyor; ancak gelecek ocak transfer dönemi öncesinde 3-4-2-1 sistemini güçlendirecek takviyeler yapılması yönündeki talebini Cardinale'e iletmeyi sürdürecek.


Bu doğrultuda, Gila ve Pavlovic'in yanında savunma hattına dahil edilecek; markaj becerisi olan, geriye doğru depar atarken hızlı ve tecrübeli bir takviyeye acil ihtiyaç var. Takip edilen çok sayıda isim bulunuyor, ancak eski Napoli oyuncusu Kim Min-Jae'ye uzanan ihtimal gibi transfer fırsatlarına da dikkat etmek gerekiyor.


  • Bayern'de yedek oyuncu.

    Vincent Kompany için 1999 doğumlu stoper artık sadece bir yedek olarak görülüyor. 30 Haziran 2028'de sona erecek sözleşmesinin bitimine iki yıl daha bulunan oyuncunun temsilcileriyle kulüp, futbolcunun memnuniyetsizliğini görüşmek için yakında bir araya gelecek. Ancak Belçikalı teknik adam açısından sahadaki planların bugün değişmeyeceği de net biçimde ortada.

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  • Bayern 25 milyon istiyor, maaş sorun yaratıyor

    Bu durumda ocak ayında bir ayrılık yolu yeniden gündeme gelebilir, ancak her kulüp için kış transfer dönemi zor geçtiğinden ve Bayern’in de sonrasında muhtemelen bir yerine oyuncu bulma gerekliliği olacağından, bu her rakama olmayacaktır.


    Corriere dello Sport’un aktardığına göre Bayern, Kim Min-Jae için büyük bir indirime gitmeyecek, ancak kadrodaki rolü göz önüne alındığında oyuncunun değerlemesinin piyasa dışı olmaması da normal. Güney Koreli oyuncu için talep yaklaşık 25 milyon euro, ancak en zor kısım şu anda Bayern’de sezon başına kazandığı 7 milyon euroluk yüksek maaşı karşılamak olacak.

  • İngiliz rekabeti

    Ve bu açıdan, Milan'ın ilgisine rağmen AC Milan için en büyük sorun, Premier League kulüplerinden gelecek güçlü rekabet olacak. Eski Napoli oyuncusu için şimdiden sıraya girenler arasında, yazın zaten satılan Konsa'nın ideal yerine geçecek ismi arayan Aston Villa ve hepsinden önemlisi kara krizden çıkmak için gelecek takviye dönemini şimdiden düşünüp çözüm arayan Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ı yer alıyor.

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