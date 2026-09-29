Ruben Amorim, Milan için son derece net fikirlere sahip olmaya devam ediyor. Uzun milli ara sonrası sahalara dönüş öncesinde şimdiden çalışmalara yeniden başlayan Portekizli teknik adam, elindeki oyuncu grubuna kendi fikirlerini nasıl uyarlayacağını inceliyor; ancak gelecek ocak transfer dönemi öncesinde 3-4-2-1 sistemini güçlendirecek takviyeler yapılması yönündeki talebini Cardinale'e iletmeyi sürdürecek.





Bu doğrultuda, Gila ve Pavlovic'in yanında savunma hattına dahil edilecek; markaj becerisi olan, geriye doğru depar atarken hızlı ve tecrübeli bir takviyeye acil ihtiyaç var. Takip edilen çok sayıda isim bulunuyor, ancak eski Napoli oyuncusu Kim Min-Jae'ye uzanan ihtimal gibi transfer fırsatlarına da dikkat etmek gerekiyor.



