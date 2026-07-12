Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
cm grafica karetsas milan

Çeviri:

Milan, Karetsas transferi suya düşebilir: Genk’in genç yeteneği ile Borussia Dortmund arasında anlaşma sağlandı

AC Milan
Transfers

Milan, Karetsas’ı orta saha için hedeflediği isimlerden biri olarak görüyor; ancak bu Yunan yetenek, Borussia Dortmund ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı.

Genk'te orta saha veya kanat oyuncusu olarak forma giyen Karetsas'ın yeteneği kesinlikle gözden kaçmadı. Milan, onu birkaç aydır büyük bir ilgiyle takip ediyor ve Amorim olası bir transfer için yeşil ışık yaktı; ancak şu anda 2007 doğumlu oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın kulüp Borussia Dortmund.

  • BORUSSIA DORTMUND İLE ANLAŞMA

    Milan, Karetsas’ı ilgiyle takip ediyor ancak Genk ile henüz resmi bir adım atmadı. SkyDe’nin haberine göre, Kōnstantinos, Borussia Dortmund ile sözleşme şartları konusunda tam bir anlaşmaya vardı ve Bundesliga’ya hemen transfer olmaya tamamen açık olduğunu belirtti.

    • Reklam

  • 35 MİLYON GEREKİYOR

    Yine Sky'ın Almanca versiyonunda yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Karetsas için 26 milyon avroluk bir ilk teklif sundu. Genk, bu ilk teklifi geri çevirdi ve hem Alman kulübünün hem de Milan'ın sonraki hamlelerini beklerken 35 milyon avroluk talebinde ısrarcı olmaya devam ediyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL