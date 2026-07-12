Milan, Karetsas transferi suya düşebilir: Genk’in genç yeteneği ile Borussia Dortmund arasında anlaşma sağlandı

Genk'te orta saha veya kanat oyuncusu olarak forma giyen Karetsas'ın yeteneği kesinlikle gözden kaçmadı. Milan, onu birkaç aydır büyük bir ilgiyle takip ediyor ve Amorim olası bir transfer için yeşil ışık yaktı; ancak şu anda 2007 doğumlu oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın kulüp Borussia Dortmund.