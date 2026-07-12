Genk'te orta saha veya kanat oyuncusu olarak forma giyen Karetsas'ın yeteneği kesinlikle gözden kaçmadı. Milan, onu birkaç aydır büyük bir ilgiyle takip ediyor ve Amorim olası bir transfer için yeşil ışık yaktı; ancak şu anda 2007 doğumlu oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın kulüp Borussia Dortmund.
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Milan, Karetsas transferi suya düşebilir: Genk’in genç yeteneği ile Borussia Dortmund arasında anlaşma sağlandı
BORUSSIA DORTMUND İLE ANLAŞMA
Milan, Karetsas’ı ilgiyle takip ediyor ancak Genk ile henüz resmi bir adım atmadı. SkyDe’nin haberine göre, Kōnstantinos, Borussia Dortmund ile sözleşme şartları konusunda tam bir anlaşmaya vardı ve Bundesliga’ya hemen transfer olmaya tamamen açık olduğunu belirtti.
35 MİLYON GEREKİYOR
Yine Sky'ın Almanca versiyonunda yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Karetsas için 26 milyon avroluk bir ilk teklif sundu. Genk, bu ilk teklifi geri çevirdi ve hem Alman kulübünün hem de Milan'ın sonraki hamlelerini beklerken 35 milyon avroluk talebinde ısrarcı olmaya devam ediyor.
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