Aston Villa ile yürütülen görüşmeler, iki milyonluk fark nedeniyle sonuçsuz kalmıştı ve Amorim, Avustralya ile Endonezya arasında ona bir şans vermeye ikna olmuştu. Estupinan ise tam anlamıyla ikna edemedi, Milan forması muhtemelen Premier League'de Brighton'da ve La Liga'da Villarreal'de önemli deneyimler edinmiş bir bek için bile fazla ağır geliyor.
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Çeviri:
Milan, karar verildi: Estupinan yeniden transfer piyasasında. Aston Villa’ya neden gitmediği ortaya çıktı (Ruggeri’yi alan kulüp)
MENDES İŞ BAŞINDA
Aston Villa ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir adres bulmak için çalışıyor. Estupinan’a İspanya, İngiltere ve Portekiz’den birçok talip var ve oyuncu, menajerinin kısa süre içinde kendisine kalıcı bir çözüm bulma becerisine güveniyor. Amorim ise dış koridorlarda, kendi futbol anlayışına daha uygun bir takviye bekliyor.
TALEP
Editör ekibimizin edindiği bilgilere göre Milan, Estupinan’a yaklaşık 17 milyon euro değer biçiyor. Elbette günler geçtikçe ve transfer döneminin kapanışı yaklaştıkça bu bedelde değişiklikler olabilir.
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