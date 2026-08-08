Aston Villa ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir adres bulmak için çalışıyor. Estupinan’a İspanya, İngiltere ve Portekiz’den birçok talip var ve oyuncu, menajerinin kısa süre içinde kendisine kalıcı bir çözüm bulma becerisine güveniyor. Amorim ise dış koridorlarda, kendi futbol anlayışına daha uygun bir takviye bekliyor.