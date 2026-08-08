18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
cm grafica estupinan milan 2025 26 16.9Getty Images

Çeviri:

Milan, karar verildi: Estupinan yeniden transfer piyasasında. Aston Villa’ya neden gitmediği ortaya çıktı (Ruggeri’yi alan kulüp)

AC Milan

Ekvadorlu bek, Amorim’i de ikna edemedi: kulüp ve menajeri transferi için çalışıyor

Aston Villa ile yürütülen görüşmeler, iki milyonluk fark nedeniyle sonuçsuz kalmıştı ve Amorim, Avustralya ile Endonezya arasında ona bir şans vermeye ikna olmuştu. Estupinan ise tam anlamıyla ikna edemedi, Milan forması muhtemelen Premier League'de Brighton'da ve La Liga'da Villarreal'de önemli deneyimler edinmiş bir bek için bile fazla ağır geliyor.

  • MENDES İŞ BAŞINDA

    Aston Villa ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir adres bulmak için çalışıyor. Estupinan’a İspanya, İngiltere ve Portekiz’den birçok talip var ve oyuncu, menajerinin kısa süre içinde kendisine kalıcı bir çözüm bulma becerisine güveniyor. Amorim ise dış koridorlarda, kendi futbol anlayışına daha uygun bir takviye bekliyor.

    • Reklam

  • TALEP

    Editör ekibimizin edindiği bilgilere göre Milan, Estupinan’a yaklaşık 17 milyon euro değer biçiyor. Elbette günler geçtikçe ve transfer döneminin kapanışı yaklaştıkça bu bedelde değişiklikler olabilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
AC Milan crest
AC Milan
MIL