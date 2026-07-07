Her şeyi harekete geçiren bir kavram olarak denge. Üçlü savunma, farklı bir taktiksel yaklaşımla da olsa Amorim döneminde devamlılık gösterebilir. Asıl yenilik, sahada oyun kurup fırsatlar ve goller yaratabilecek oyuncuların aranmasında yatıyor. Merkez forvet Goncalo Ramos’un arkasında iki ofansif orta saha oyuncusu; transfer piyasasındaki talimat da net. Öncelikle, Nkunku ve Pulisic’in kadroda kalacağı göz önünde bulundurularak, bir veya iki önemli transferi finanse etmek için Leao’nun 60 milyon avroya satılması gerekecek.
Çeviri:
Milan, kalite ön planda: Amorim iki ofansif orta saha oyuncusunu tercih ediyor; Karetsas ve Uzun listede
KARESTSAS TEKRAR GÜNDEME GELDİ, DEĞERİ 40 MİLYON AVRO
Rossoneri’nin scouting ekibi, geçen Mart ayından beri onu takip ediyor: Konstantinos Karetsas, Genk takımında ve Yunanistan milli takımında forma giyen 2007 doğumlu bir oyuncu. Çok genç yaşına rağmen, kulüp ve Yunanistan milli takımı olmak üzere profesyonel olarak 100’ün üzerinde maça çıkmış durumda. Belçikalı kulübün bu yetenekli oyuncusu, birkaç ay önce sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı; bu nedenle, değerli genç yıldızını yaklaşık 40 milyon avro değer biçen Belçikalı kulüpten ayırmak kolay olmayacak.
UZUN YÜKSEKLİKTE
Can Uzun’un adı, Milan ile ilgili olarak ısrarla gündemde kalmaya devam ediyor: Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 2006 doğumlu yetenekli oyuncu, sadece geleceğe yönelik planları kapsamında Rossoneri tarafından değil, aynı zamanda eski teknik direktör Massimiliano Allegri’nin yönetimindeki Napoli tarafından da yakından takip ediliyor.
Ancak transfer bedeli şimdiden oldukça yüksek: Alman kulübü, Uzun’un ayrılması için yaklaşık 45 milyon euro talep ediyor.
ALAJBEGOVIC İÇİN REKABET
Ofansif kanat oyuncusu olarak daha çok öne çıkan, ancak yeteneğiyle Ibrahimovic’i ve tüm Milan’ı büyüleyen bir isim. 2007 doğumlu Karim Alajbegovic, uluslararası sahnede şimdiden kararlı bir şekilde kendini kanıtlamış ve Avrupa’nın yarısının ilgisini çekmiştir. Milan açısından ise, Bayer Leverkusen’in bu pırlanta gibi yeteneği konusunda bazı tereddütlere yol açan şey, tam da bu rekabettir.
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