Milan, kalite ön planda: Amorim iki ofansif orta saha oyuncusunu tercih ediyor; Karetsas ve Uzun listede

Can Uzun’un adı, Milan ile ilgili olarak ısrarla gündemde kalmaya devam ediyor: Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 2006 doğumlu yetenekli oyuncu, sadece geleceğe yönelik planları kapsamında Rossoneri tarafından değil, aynı zamanda eski teknik direktör Massimiliano Allegri’nin yönetimindeki Napoli tarafından da yakından takip ediliyor.

Ancak transfer bedeli şimdiden oldukça yüksek: Alman kulübü, Uzun’un ayrılması için yaklaşık 45 milyon euro talep ediyor.