Sürpriz bir seçimden İngiliz tarzı bir menajerliğe geçiş oldukça kısa sürdü. Ruben Amorim, entegre strateji ekibiyle birlikte yeni Milan’ı inşa etme görevini üstlenecek: Transfer sorumlusu Hendrik Almstadt olacak; kendisine, Futbol İstihbarat Direktörlüğü’ne terfi eden Bobby Gardiner ve Milan’ın yeni scouting şefi Donato Lomonte destek verecek. Ayrıca, halihazırda Milan yönetim kurulunda yer alan David Castelblanco, RedBird’ün yatırımlarından ve finansal konulardan sorumlu olacak. Şimdi ise Milan’ın mevcut kadrosunu inceleyeceğiz.
Çeviri:
Milan: Kadrodaki tüm oyuncular, Amorim ve stratejik ekip tarafından değerlendirilecek olan kalıcı oyuncular ve geri dönen oyuncular
KALECİLER
Kaleci kadrosu, en azından kağıt üzerinde, Mike Maignan, Lorenzo Torriani ve sözleşmesi 2027’ye kadar otomatik olarak uzatılan Pietro Terracciano’dan oluşacak. Yetenekli Alessandro Longoni ise takımdan ayrılıyor ve yakında Avrupa şampiyonu PSG ile sözleşme imzalayacak.
SAVUNMA OYUNCULARI
Defans hattı Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, David Odogu, Davide Bartesaghi, Pervis Estupinian ve Zachary Athekame’den oluşacak.
Filippo Terracciano, Cremonese'deki kiralık döneminin ardından takıma geri dönüyor.
ORTA SAHA OYUNCULARI
Amorim, kesinlikle Ardon Jashari, Matteo Ricci ve Alexis Saelemaekers ile yeniden yola çıkacak. Luka Modric, sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacak; Youssouf Fofana ve Ruben Loftus-Cheek ise takımdan ayrılacak. Adrien Rabiot transfer listesine konulmadı, ancak kendisi Allegri’nin Napoli’sine gitmek istiyor.
Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismael Bennacer ve Yunus Musah kiralık dönemlerini tamamlayarak takıma geri dönüyor.
FORVETLER
Milan, West Ham tarafından sözleşmesi uzatılmayacak olan Niclas Fullkrug’a veda ediyor. Kadroda, takımdan ayrılan Rafael Leao’nun yanı sıra Christopher Nkunku, Santiago Gimenez ve Christian Pulisic kalıyor.
Rossoneri'nin forvet hattı, Partizan Belgrad'dan transfer edilen Andrej Kostic'i kadrosuna katmaya hazır ve Lecce'ye kiralanmış olan Francesco Camarda'yı da yeniden kucaklayacak.