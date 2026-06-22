Milan: Kadrodaki tüm oyuncular, Amorim ve stratejik ekip tarafından değerlendirilecek olan kalıcı oyuncular ve geri dönen oyuncular

Sürpriz bir seçimden İngiliz tarzı bir menajerliğe geçiş oldukça kısa sürdü. Ruben Amorim, entegre strateji ekibiyle birlikte yeni Milan’ı inşa etme görevini üstlenecek: Transfer sorumlusu Hendrik Almstadt olacak; kendisine, Futbol İstihbarat Direktörlüğü’ne terfi eden Bobby Gardiner ve Milan’ın yeni scouting şefi Donato Lomonte destek verecek. Ayrıca, halihazırda Milan yönetim kurulunda yer alan David Castelblanco, RedBird’ün yatırımlarından ve finansal konulardan sorumlu olacak. Şimdi ise Milan’ın mevcut kadrosunu inceleyeceğiz.